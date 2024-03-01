Храму-памятнику на Казанке вернут исторический облик за 150 млн рублей

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани почти за 150 млн рублей проведут реставрацию памятника воинам, павшим при взятии города в 1552 году. Объект культурного наследия федерального значения расположен на острове на реке Казанке. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Общая площадь памятника, построенного в первой половине XIX века по проекту Николая Алферова, составляет 272,2 квадратного метра. Он имеет усеченно квадратную форму в плане пирамиды с выступами в виде порталов с четырех сторон. В средней части пирамиды находится небольшая церковь во имя Спаса Нерукотворного, в честь образа на знамени Ивана Грозного. В углах расположены четыре кельи для священника и служителей памятника. Из-под западного портала небольшая дверь и каменная лестница ведут в склеп. Сводчатый вход в подземелье проходит по всем четырем сторонам пирамиды. В конце небольшая дверь, которая ведет в четырехугольный склеп, где хранятся останки воинов, погибших при взятии города.

Скриншот документации

Интересно, что во время проведения ремонта подрядчик должен обеспечить бесперебойную видеотрансляцию хода выполнения работ в режиме реального времени. В течение 30 дней после получения разрешения на объекте проведут подготовительные работы по сохранению объекта культурного наследия, сама реставрация будет проводиться в срок до 24 февраля 2026 года. Объект должен быть сдан в срок по 15 сентября 2026-го.

В рамках работ специалисты планируют привести памятник к его первоначальному историческому образу (1823-1837 годы), имеющему облицовку из «белого вятского опочного камня». В связи с этим запланирован демонтаж существующего металлического, оцинкованного, кровельного покрытий, расчистка кладки скатов стен от мусора, пыли и рыхлого камня. Местами проведут докомпоновку каменной кладки стен, улучшат сцепление для последующих слоев. Также планируется восстановление четырех входных крылец, утраченных деталей военной тематики и лавровых венков с лентами при входе на каждом из портиков. Кровля и портики, к слову, будут полностью заменены.

Помимо этого, местами сменят покрытие пола портиков и установят венчающий крест.

Также ремонтно-реставрационные работы затронут интерьеры — окна, двери, решетки и ставни, лестницы и другие элементы. Организуют и благоустройство территории: восстановление ограды и лестницы береговой линии, проведут вырубку зарослей, берегоукрепление, установят деревянный ходовой настил от моста до центрального входа.

Заказчиком реставрации выступает Министерство культуры России, источник финансирования – федеральный бюджет.