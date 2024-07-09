Реставрация дома купцов Агафуровых в Екатеринбурге обошлась в 125 млн рублей

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Реставрация дома купцов Агафуровых в Екатеринбурге, где находится Постоянное представительство Татарстана в Свердловской области, обошлась в 125 млн рублей. Об этом «Татар-информу» рассказал постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Выделено было 128 млн рублей, реально [ремонт] обошелся в 125 млн рублей. Это в течение пяти лет, разные этапы были», — сообщил Гильфанов «Татар-информу».

На один год постпредство было вынуждено даже поменять здание из-за проводимого ремонта. Гильфанов рассказал, что одни лишь витражные окна, сделанные по спецзаказу, обошлись в 10 млн рублей. По его признанию, было непросто найти подходящее цветное стекло.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Первым представителем семейства Агафуровых в Екатеринбурге был Хисаметдин Агафуров. Он родился в 1831 году в деревне Малые Елги Лаишевского уезда Казанской губернии. В Екатеринбург он прибыл на службу в царскую армию, затем к нему переехала и супруга с детьми.

Агафуров-старший затеял постройку большого особняка на Усольцевской улице для своей, ставшей многочисленной к тому времени, семьи, но он успел возвести лишь первый этаж. После его внезапной смерти здание достраивали сыновья в 1890-е годы (по проекту известного архитектора Юлия Дютеля).

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Двухэтажное деревянное здание на каменном цоколе представляет собой яркий пример эклектики. Элементы восточного декора соединяются с уральскими традициями резьбы по дереву, а также с приемами классицизма.

Этим утром экскурсию по дому провели для заместителя Премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко.