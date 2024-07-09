Коробченко показали здание Постпредства Татарстана в Свердловской области

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Заместителю Премьер-министра РТ — министру промышленности и торговли РТ Олегу Коробченко показали, как выглядит здание Постпредства Татарстана в Свердловской области после реставрации. Об этом сообщает корреспондент «Татар-информа».

Экскурсию по дому купцов Агафуровых, в котором размещается постпредство, провел постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Ремонт завершился в текущем году, торжественное открытие после ремонтно-реставрационных работ состоялось в конце января. Дом купцов Агафуровых — собственность Свердловской области, но обновление и реставрация были проведены благодаря помощи Татарстана. Республике это здание передали в безвозмездное пользование на 49 лет взамен на проделанный ремонт.

После экскурсии Олег Коробченко пожелал Постпредству Татарстана в Свердловской области хорошей работы во благо республики.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Возводить здание начал еще Хисаметдин Агафуров, но он успел построить только первый этаж. Достроили дом после смерти главы семьи в 1883 году его сыновья. Двухэтажное деревянное здание на каменном цоколе представляет собой яркий пример эклектики. Элементы восточного декора соединяются с уральскими традициями резьбы по дереву, а также с приемами классицизма.



В 1892 году по проекту известного архитектора Юлия Дютеля дом был перестроен. К нему с южной и северной стороны пристроили два эркера с верандами. В 1920-х годах оказалась переделана половина окон первого этажа, было утрачено одно парадное крыльцо и цветовое остекление террасы.