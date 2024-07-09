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Коробченко показали здание Постпредства Татарстана в Свердловской области
Заместителю Премьер-министра РТ — министру промышленности и торговли РТ Олегу Коробченко показали, как выглядит здание Постпредства Татарстана в Свердловской области после реставрации. Об этом сообщает корреспондент «Татар-информа».
Экскурсию по дому купцов Агафуровых, в котором размещается постпредство, провел постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов.
Ремонт завершился в текущем году, торжественное открытие после ремонтно-реставрационных работ состоялось в конце января. Дом купцов Агафуровых — собственность Свердловской области, но обновление и реставрация были проведены благодаря помощи Татарстана. Республике это здание передали в безвозмездное пользование на 49 лет взамен на проделанный ремонт.
После экскурсии Олег Коробченко пожелал Постпредству Татарстана в Свердловской области хорошей работы во благо республики.
В 1892 году по проекту известного архитектора Юлия Дютеля дом был перестроен. К нему с южной и северной стороны пристроили два эркера с верандами. В 1920-х годах оказалась переделана половина окон первого этажа, было утрачено одно парадное крыльцо и цветовое остекление террасы.
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