Общество 21 марта 2026 16:22

Республиканский Науруз на Казанском ипподроме: «Один из самых красивых праздников весны»

Фото: © Юлай Низаев / «Интертат»

Науруз – праздник прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и многих тюркских народов, который проводится в преддверии весенне-полевых работ. Сегодня Науруз празднуют на Казанском ипподроме. Здесь выступают многочисленные музыкальные коллективы, фольклорные ансамбли и артисты театра Тинчурина. Будет названа и «Красавица Науруза».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Один из самых красивых весенних праздников, Науруз, организован так же весело, как и в прошлом году. Этот праздник действительно означает возрождение. Это символ единства народов, проживающих в республике. С праздником!» – сказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева в беседе с представителями прессы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На территории ипподрома работают выставки народного творчества, ремесленники представляют изделия ручной работы. Предусмотрены фотозоны, организуются различные игры для населения. Собравшихся со сцены поприветствовала певица Татьяна Ефремова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Наурузом и поручил руководителям муниципалитетов оказать содействие в проведении мероприятий, приуроченных к празднику.

Юлай Низаев

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Науруз
