Минниханов поручил оказать содействие в проведении мероприятий по случаю Науруза

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководителям муниципалитетов Татарстана следует оказать содействие в проведении мероприятий, приуроченных к празднику Науруз. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании.

«Сегодня, в день весеннего равноденствия, отмечается праздник Науруз, который символизирует пробуждение земли, природы, приход весны. Он включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Из народов Поволжья праздник исторически отмечали татары и башкиры. Многовековые традиции его празднования характерны для народов [Центральной] Азии, Ирана, их представители также проживают в республике», – напомнил Раис РТ.

«Конечно же, всех мы поздравляем с Наурузом. Во всех районах, городах республики предусмотрены различные мероприятия. Главам муниципальных районов, городских округов следует оказать содействие в их проведении, во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечить необходимые условия безопасности», – поручил Рустам Минниханов.

«Такой хороший праздник. В Средней Азии, в Азербайджане он очень красиво проходит. Я один раз в Туркменистане был [на праздновании Науруза]. Праздник – такой, добрый», – добавил Раис Татарстана, сославшись на собственный опыт.