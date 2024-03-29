12-й Республиканский ифтар в Казани собрал 12 тыс. гостей из разных стран

В выставочном комплексе KazanExpo прошел 12-й Республиканский ифтар, который собрал 12 тыс. гостей со всей России и других стран. Среди них был Раис Татарстана Рустам Минниханов с сыном и Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Один из павильонов KazanExpo был полностью забит людьми, пришедшими совершить молитву. Перед намазом перед гостями выступил участник СВО из Татарстана Айнур Ягудин, который был мобилизован в 2022 году, получил ранение, но к сегодняшнему дню уже восстановился.

«При выполнении очередной задачи подорвался на мине, долго лечился. Духовно было очень тяжело, помогла вера в Бога. И там мы молились каждый день: и перед войной, и после войны. Духовное управление мусульман помогло с первого дня мобилизации, до сих пор протягивает руку помощи. Хочу поздравить весь мусульманский народ со Священным месяцем Рамадан, пожелать счастья и мира в ваших сердцах», – рассказал он.

Отдельно он поблагодарил муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, который приезжал в зону СВО с гуманитарным грузом.

После намаза участники ифтара прочитали коллективную дуа за народ Палестины, за трагически погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и за благополучие Родины.

Затем все гости отправились в соседний павильон на ифтар, где в качестве угощений их ждали традиционный плов, выпечка, фрукты и овощи. Разделили трапезу со всеми и почетные гости.

«В этом году мы смогли организовать ифтар на 12 тыс. человек, думаю, что всё прошло хорошо. Республиканский ифтар стал уже мероприятием мирового уровня, приехали гости из других стран и консулы. Будем думать, как расширить географию в следующем году. Здесь люди видятся, обнимаются, ифтар объединяет верующих. Мы помолились за жертв теракта в Москве, за всех верующих во всем мире. Считаю, это очень важно», – поделился Камиль Самигуллин.

По его словам, Республиканский ифтар – это уже большой бренд, известный далеко за пределами Татарстана.