На Республиканском ифтаре прочитали дуа за жертв теракта в Москве и народ Палестины

На 12-м Республиканском ифтаре в «Казань Экспо» прочитали коллективную молитву за народ Палестины и за трагически погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и за благополучие Родины.

Также на ифтаре подведены итоги конкурса «Нурлы Рамазан» на лучшее оформление общественных мест в честь Священного месяца, организованного Духовным управлением мусульман РТ.

«Татар-информ» организовал прямую трансляцию с 12-го Республиканского ифтара.