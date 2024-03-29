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Общество 29 марта 2024 20:17

На Республиканском ифтаре прочитали дуа за жертв теракта в Москве и народ Палестины

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На 12-м Республиканском ифтаре в «Казань Экспо» прочитали коллективную молитву за народ Палестины и за трагически погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и за благополучие Родины.

Также на ифтаре подведены итоги конкурса «Нурлы Рамазан» на лучшее оформление общественных мест в честь Священного месяца, организованного Духовным управлением мусульман РТ.

«Татар-информ» организовал прямую трансляцию с 12-го Республиканского ифтара.

#республиканский ифтар
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