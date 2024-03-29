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На Республиканском ифтаре прочитали дуа за жертв теракта в Москве и народ Палестины
На 12-м Республиканском ифтаре в «Казань Экспо» прочитали коллективную молитву за народ Палестины и за трагически погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и за благополучие Родины.
Также на ифтаре подведены итоги конкурса «Нурлы Рамазан» на лучшее оформление общественных мест в честь Священного месяца, организованного Духовным управлением мусульман РТ.
«Татар-информ» организовал прямую трансляцию с 12-го Республиканского ифтара.
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