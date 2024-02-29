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Республиканский ифтар обретает федеральный статус
С 2024 года Республиканский ифтар переходит под эгиду Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Таким образом, событие обретает федеральный статус, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.
12-й Республиканский ифтар состоится 29 марта и завершит вторую декаду Священного месяца Рамадан в Татарстане. Он будет организован с учетом задач по укреплению международных деловых связей России со странами исламского мира. Поэтому участие в мероприятии, как ожидается, примут высокопоставленные иностранные гости.
До наступления времени разговения развернется насыщенная культурная программа, организованная с учетом объявленного Президентом России Владимиром Путиным Года семьи, а также в рамках Года семьи и халяльного образа жизни, объявленного в ДУМ РТ. Так, перед участниками выступят всемирно известные чтецы Корана и исполнители нашидов.
Республиканский ифтар состоится на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». По данным ДУМ РТ, в нем примут участие 12 тысяч человек.
Напомним, что ранее мероприятие планировалось провести 24 марта, однако позднее его решили провести на пять дней позднее.
Напомним, что Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» по поручению Президента России Владимира Путина возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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