Республиканский ифтар в Казани перенесли на конец марта

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Дату проведения 12-ого Республиканского ифтара в Казани перенесли с 24 на 29-ое марта. Об этом сообщило интернет-издание «Миллиард.татар».

Отмечается, что мероприятие будет проходить в «Казань Экспо». Ожидается прибытие 12 тысяч гостей. К слову, это ровно на тысячу человек больше, чем в прошлом году.

Ифтар проводиться под эгидой группы стратегического видения «Россия – исламский мир», под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова. В нем участвуют приглашенные лидеры российской уммы, послы мусульманских стран и федеральные гости.