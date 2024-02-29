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Общество 29 февраля 2024 10:30

Республиканский ифтар в Казани перенесли на конец марта

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Республиканский ифтар в Казани перенесли на конец марта
Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Дату проведения 12-ого Республиканского ифтара в Казани перенесли с 24 на 29-ое марта. Об этом сообщило интернет-издание «Миллиард.татар».

Отмечается, что мероприятие будет проходить в «Казань Экспо». Ожидается прибытие 12 тысяч гостей. К слову, это ровно на тысячу человек больше, чем в прошлом году.

Ифтар проводиться под эгидой группы стратегического видения «Россия – исламский мир», под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова. В нем участвуют приглашенные лидеры российской уммы, послы мусульманских стран и федеральные гости.

#республиканский ифтар #рамадан #ифтар
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