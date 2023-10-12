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Республиканская стоматологическая поликлиника переедет в здание в двух минутах от метро
Республиканская стоматологическая поликлиника вскоре переедет с улицы Бутлерова на адрес Копылова, 4А.
Поликлиника будет находиться в минуте ходьбы от станции метро «Авиастроительная».
Медучреждение расположится на базе новой Многофункциональной стоматологической поликлиники Медико-санитарной части КФУ.
Помощь там будут оказывать по ОМС и в самых современных условиях. В здании пять этажей, на каждом из них разное отделение. Первый этаж – отделение детской стоматологии и ортодонтии, выше находится терапевтическое отделение, на третьем этаже – ортопедическое отделение, на четвертом расположилось отделение цифровой стоматологии и имплантологии, а на самом верху – хирургическое отделение.
Ранее «Татар-информ» рассказывал о причинах такого переезда, подробнее читайте в материале: «Из центра в Авиастрой: почему переезжает Республиканская стоматологическая поликлиника?».
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