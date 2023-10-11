Из центра в Авиастрой: почему переезжает Республиканская стоматологическая поликлиника?

Здание стоматологической поликлиники, которое находится поблизости с Офтальмологической больницей, вскоре закроет свои двери для пациентов

Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

«В этом здании сорок лет не было капремонта»

Республиканская стоматологическая поликлиника переезжает с улицы Бутлерова. Здание, которое находится поблизости с офтальмологической больницей, вскоре закроет свои двери для пациентов.

Корпуса, в которых сейчас работает поликлиника, были построены в 1975 и 1986 годах, капитальный ремонт зданий и коммуникаций с тех пор здесь не проводился.

Корпуса, в которых сейчас работает поликлиника, были построены в 1975 и 1986 годах Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«В поликлинике оказываются услуги по стоматологии хирургической, терапевтической, детской, ортопедической и по ортодонтии. Также проводится профилактика кариеса зубов», – рассказала главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Лейсан Муратова.

На почти четырех тысячах квадратных метров оказывают услуги преимущественно по ОМС, но работает и отделение платных услуг.

На первом этаже расположено отделение для взрослых, на втором – детское.

Лейсан Муратова: «В поликлинике оказываются услуги по стоматологии хирургической, терапевтической, детской, ортопедической и по ортодонтии» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Еще один этаж отдан под зуботехническую лабораторию: здесь делают слепки, коронки и ортодонтические конструкции.

В поликлинике работают 132 человека, из них 55 врачей и 44 средних медработника, остальные – администрация и хозяйственники. Главврач отметила, что укомплектованность медицинскими кадрами почти стопроцентная.

Один этаж отдан под зуботехническую лабораторию: здесь делают слепки, коронки и ортодонтические конструкции Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

У этой поликлиники нет прикрепленного населения, то есть записаться в республиканскую поликлинику может любой желающий с полисом ОМС. Сюда также можно обратиться за неотложной помощью при острой боли с 8.00 до 20.00, включая субботу и праздничные дни.

Общее впечатление от поликлиники очень даже положительное, все как в привычном стоматологическом медучреждении, куда ходили с детства: длинные коридоры, небольшие кабинеты, историческая плитка на полу, оборудование довольно новое, однако не передовое. Есть кабинет для рентген-снимков.

Куда переедут стоматологи? Поликлиника расположится на базе Многофункциональной стоматологической поликлиники Медико-санитарной части КФУ Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Из центра на Авиастроительную

Куда переедут стоматологи? Для них уже готово здание на улице Копылова, в доме № 4а. Оно находится прямо у станции метро «Авиастроительная».

Интересно, что поликлиника расположится на базе Многофункциональной стоматологической поликлиники Медико-санитарной части КФУ.

Андрей Киясов: «Это идеальный вариант, такого в России даже нет, когда клиника построена и для обучения, и для оказания помощи населению» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Мы всегда ставили перед собой задачу, чтобы клиника была учебная. И это идеальный вариант, такого в России даже нет, когда клиника построена и для обучения, и для оказания помощи населению. Вся клиника поделена на два блока», – рассказал проректор по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов.

В правом крыле здания учатся студенты-медики, в левом будут принимать татарстанцев уже состоявшиеся врачи.

Владислав Виниченко: «Объем госзадания по ОМС здесь будет увеличен, то есть охват пациентов, которым будут оказывать бесплатную медицинскую помощь, будет шире» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Объем госзадания по ОМС здесь будет увеличен, то есть охват пациентов, которым будут оказывать бесплатную медицинскую помощь, будет шире. Режим работы и способы записи на прием не изменятся», – рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владислав Виниченко.

В смену здесь готовы принимать 100 взрослых и 50 детей.

К тому же, добавил проректор КФУ, на этой стороне Казанки государственной стоматологии до сих пор не было.

Главный врач Медсанчасти КФУ Ринат Шигабутдинов рассказал, что площадь для лечения пациентов здесь такая же, как и была. Стоматологических кресел здесь 33 штуки, причем все современные, производства Италии. В каждом кабинете есть цифровой рентген-видеограф, который позволяет сделать рентген-снимок зуба и сразу же передать его на компьютер врача. Некоторые кресла оснащены микроскопами.

В каждом кабинете есть цифровой рентген-видеограф, который позволяет сделать рентген-снимок зуба и сразу же передать его на компьютер врача Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

На первом этаже будет работать компьютерный томограф.

Каждый этаж пятиэтажного здания отдан под разные отделения. Первый этаж – отделение детской стоматологии и ортодонтии, выше находится терапевтическое отделение, на третьем этаже – ортопедическое отделение, на четвертом расположилось отделение цифровой стоматологии и имплантологии, и на самом верху – хирургическое отделение.

Это здание уже стояло на улице Копылова и было не востребовано, его выкупил университет, за два года там провели капитальный ремонт на 350 млн рублей, и еще 250 млн ушли на оборудование и оснащение.

Первый этаж – отделение детской стоматологии и ортодонтии Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Для студентов и врачей – все условия

Для будущих стоматологов, которые обучаются в КФУ, здесь созданы все условия: это и удобные классы, и передовое оборудование.

Например, здесь работают два фантомных класса. Это роботы, на которых студенты отрабатывают все необходимые навыки: делают анестезию, проводят чистки, ставят пломбы.

Работает учебная лаборатория по зубному протезированию – здесь планируют обучать зубных техников. Несмотря на то, что это специальность из сферы среднего профессионального образования, в КФУ планируют учить и студентов медколледжей.

В лаборатории есть 3D-принтер, на котором будут печатать необходимые ортодонические детали.

Для будущих стоматологов, которые обучаются в КФУ, здесь созданы все условия: это и удобные классы, и передовое оборудование Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

«Мы делаем это для республики. Для того, чтобы все могли спокойно воссоздать атмосферу образовательную и сделать грамотных специалистов на всех уровнях: зубных техников, стоматологов, ординаторов. Я надеюсь, что нам это удалось, мы гордимся, что в составе Медсанчасти Казанского университета есть такое подразделение – оно и лечебное и образовательное одновременно», – объяснил Андрей Киясов.

Замминистра здравоохранения РТ Владислав Виниченко в беседе с журналистами подчеркнул, что ему как стоматологу всегда было очень обидно, что на стоматологию обычно большие деньги не дают, ведь состояние зубов – не жизнеугражающий фактор. И то, что получилось провести такую реорганизацию, – большая удача.

Работает учебная лаборатория по зубному протезированию – здесь планируют обучать зубных техников Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

«Мы надеемся, что все сотрудники республиканской поликлиники дадут положительный ответ и сюда зеркально переедут все», – отметил замминистра здравоохранения.

Когда именно состоится переезд, пока непонятно, сейчас решаются некоторые юридические вопросы.