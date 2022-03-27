Республиканская комиссия высоко оценила готовность Нижнекамского района к весеннему севу

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В Нижнекамском районе к весеннему севу подготовлены 230 тракторов, в том числе энергонасыщенных — 65 единиц, 70 сеялок, 20 посевных комплексов, 70 культиваторов, 12 протравочных машин и 30 разбрасывателей минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Накануне республиканская комиссия Минсельхозпрода РТ оценила готовность района к полевым работам.

Из 3,95 тыс. тонн заложенных семян проверено 98%. В настоящее время в хозяйствах муниципалитета имеется более 2 тыс. тонн минеральных удобрений.

«Комиссия дала высокую оценку готовности района к проведению весеннего сева», — сообщил замруководителя исполкома Нижнекамского района Альфред Нигматзянов.

Ранее глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров уточнил, что посевные площади в Татарстане составляют 2,7 млн гектаров, их сохранили на уровне прошлого года, о чем сообщал «Татар-информ».