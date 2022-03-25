Марат Зяббаров: Татарстан готов к проведению весенне-полевых работ

Татарстан готов к проведению весенне-полевых работ. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Что касается весенне-полевых работ, считаем, что мы готовы. Для нас главное – погода. Прошлый год показал, что из-за отсутствия влаги в пределах 50 млрд рублей продукции мы недополучили. Надеемся, что в этом году будет благоприятная погода, которая нам нужна. Но и от самих руководителей предприятий многое зависит. Это же организационные моменты», – сказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, посевные площади в Татарстане составляют 2,7 млн гектаров, их сохранили на уровне прошлого года.

«Состояние озимых культур контролировали всю зиму. В настоящее время формирование урожая идет достаточно стабильно. В этом году и снега было немало на полях. Надеемся, что весной все талые воды уйдут в почву», – подчеркнул министр.

Зяббаров также отметил, что все удобрения, которые приобретают аграрии, производятся в России. Сейчас их заготовка ведется по графику. «В конце прошлого года Правительство России зафиксировало цену на наши удобрения. С декабря по май мы делаем заготовку необходимых удобрений. Здесь проблем не видим», – уточнил он.

Глава Минсельхозпрода добавил, что остаются вопросы с поставкой зарубежной техники, но заменить ее есть чем. «Некоторые заводы пока прекратили работу, соответственно их техники не будет. Но у нас есть питерский тракторный завод, у них в этом году большой объем техники закупается. Есть белорусская техника», – заметил он.