«Решили продолжать»: Гутерреш усомнился в скором завершении конфликта на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает маловероятным скорое завершение конфликта на Украине. По его мнению, обе стороны «решили продолжать», сообщает РИА Новости.

«Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем. Полагаю, что обе стороны решили продолжать конфликт», — заявил он во время пресс-конференции в Нью-Дели.

В связи с этим он призвал не осуждать действия ООН и не делать из нее «козла отпущения».

Российские власти не раз говорили, что открыты к дипломатическому урегулированию конфликта. Однако, как отметил Президент РФ Владимир Путин, Киев и НАТО не хотят идти на переговоры с Москвой.