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Руc Тат
Политика 8 сентября 2023 21:39

«Решили продолжать»: Гутерреш усомнился в скором завершении конфликта на Украине

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Генсек ООН Антониу Гутерреш считает маловероятным скорое завершение конфликта на Украине. По его мнению, обе стороны «решили продолжать», сообщает РИА Новости.

«Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем. Полагаю, что обе стороны решили продолжать конфликт», — заявил он во время пресс-конференции в Нью-Дели.

В связи с этим он призвал не осуждать действия ООН и не делать из нее «козла отпущения».

Российские власти не раз говорили, что открыты к дипломатическому урегулированию конфликта. Однако, как отметил Президент РФ Владимир Путин, Киев и НАТО не хотят идти на переговоры с Москвой.

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