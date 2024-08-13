«Решил помочь народу»: контрактники из регионов РФ проходят курсы боевой подготовки в РТ

Все добровольцы в Татарстане, прежде чем попасть в зону СВО, обязательно проходят курсы боевой подготовки. Всего за несколько дней будущие бойцы успевают не только научиться обращаться с оружием и оказывать первую помощь, но и осваивают управление беспилотниками. Об этом сообщили в эфире телеканала «Биектау ТВ».

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, что за пять дней будущие военные должны освоить три направления: огневая, тактическая специальная подготовка и медицина. Обучение и боевое слаживание проходят на специальном полигоне, основная часть инструкторов – действующие бойцы СВО, а также ветераны боевых действий.

Инструктор с позывным «Счастливчик» учит бойцов оказывать медицинскую помощь. В другом помещении контрактники осваивают управление дронами. Остальные занятия проходят на полигоне.

Погода не влияет на ход учений. Условия проживания для курсантов созданы максимально приближенными к боевым, чтобы они понимали, что на фронте нет комфорта. Единственное, что осталось от гражданской жизни, – это вкусная еда и гарантированный сон. Подъем происходит в 6 утра, отбой – в 23 часа. Занятия проводятся по желанию и продолжаются до отъезда на боевое слаживание.

Боец с позывным Шах прибыл в Татарстан из Читы. Он узнал о курсах подготовки в военкомате и решил проверить свои силы.

«Документы здесь куда быстрее оформляются, – отметил он. – Когда я ехал, даже не знал, что будет подготовка. Подготовка неплохая, вообще все устраивает. Все приближено к боевым действиям», – рассказал он.

«Приехал в Татарстан, потому что тут очень быстро подготавливаются документы. Здесь прохожу курсы», – рассказал военнослужащий с позывным Вэлс из Вологодской области.

За пять дней контрактники учатся работать в команде. По словам инструкторов, за это время они становятся готовыми боевыми единицами.

«Решил уехать на СВО, так как уже устал наблюдать. Решил тоже посодействовать, помочь своему народу», –поделился Снайпер из Казани.

Руководитель профессионального образовательного учреждения «Спортивно-технический клуб «Центр» ДОСААФ РТ Айрат Багавиев подчеркнул, что на полигоне будущим бойцам стараются предоставить максимум знаний для действий в нештатных ситуациях.

«Наша задача – максимально дать навыки, знания, для того, чтобы в особых условиях они были готовы к внештатным ситуациям, смогли сохранить жизнь себе и своим товарищам», – указал он.

Курсы первичной подготовки для бойцов-контрактников можно пройти под Казанью и в Нижнекамске. Записаться можно в любом пункте военного сбора.