Решетников спрогнозировал дефляцию на потребительском рынке РФ в июле

На потребительском рынке России ситуация наблюдается кризис спроса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его мнению, в ближайшее время эта тенденция приведет к снижению уровня общего уровня цен на товары и услуги, передает ТАСС.

Говорить о стабилизации на потребительском рынке рано. Ситуацию тормозит слабый спрос, считает Решетников. «Уже очевидно, что по июлю мы будем иметь дефляцию. Эти тенденции достаточно устойчивы на сегодняшний момент», — сказал глава Минэкономразвития.

При этом министерство фиксирует стабилизацию некоторых оперативных показателей, однако в реальном выражении оборот контрольно-кассовой техники остался по итогу последних двух недель на 10% ниже уровня начала февраля, добавил Решетников.

Ранее он уже заявлял, что страна сползает в дефляционную спираль, отмечая, что на этом фоне должен продолжиться тренд на снижение ключевой ставки.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что для снижения ключевой ставки есть возможность, однако подчеркнула, что на это может уйти от 2 до 2,5 лет.