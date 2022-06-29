Набиуллина раскрыла, сколько времени уйдет на снижение ключевой ставки в России

Центробанк РФ будет снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции. По прогнозам, на это уйдет от 2 до 2,5 лет. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает «Коммерсантъ».

Стремление вернуть курс валют на старый уровень может привести к девальвации и снизит самостоятельность денежно-кредитной политики, уверена Набиуллина. По этой причине регулятор придерживается политики плавающего курса «даже в изменившихся условиях».

«Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс», — подчеркнула глава ЦБ, добавив, что возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки есть, но «ситуация изменчива». Она пояснила, что регулятор будет принимать решения о снижении ставки по мере сокращения инфляции.

После начала спецоперации на Украине старны Запада ввели санкции против России, валютный и фондовый рынки отреагировали на них высокой волатильностью. На этом фоне 28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, а затем постепенно снижал. В начале июня ЦБ понизил ставку до 9,5%, вернув ее к докризисным значениям.