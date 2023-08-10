Россия предложила Индии ввести безвизовый групповой туробмен

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Россия предложила Индии ввести взаимный безвизовый режим группового туробмена, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, работа в этом направлении уже началась.

«Мы направили туда предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», – приводит его слова ТАСС.

Сейчас одной из ключевых задач, которая стоит перед туристической отраслью в России является возврат въездного туризма к тем показателям, которые наблюдались до начала пандемии коронавируса, добавил Решетников. Кроме того, он считает необходимым заместить выпавший турпоток из недружественных стран путешественниками из других государств.

Ранее Россия также запустила безвизовый групповой туробмен с Китаем и Ираном.