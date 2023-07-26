Решетников: Безвизовый туробмен между Россией и Китаем стартует «со дня на день»

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В самое ближайшее время начнет действовать безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, также планируется запустить аналогичные поездки совместно с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток», – сказал министр во время совещания по развитию туризма с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Напомним, 6 февраля Китай возобновил туристические поездки для путешественников из разных стран, включая Россию. 20 февраля возобновилось действие соглашения между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках. Для свободного въезда китайских туристов в Россию Минэкономразвития должно получить актуализированный список туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры из Китая и передать Пограничной службе ФСБ РФ.