Решетников прокомментировал улучшенный прогноз МВФ об экономике России

Зарубежные политики и эксперты стали признавать очевидные вещи, заявил глава Минэкономики РФ Максим Решетников, комментируя обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

«В 2023 году дальнейшая ситуация в экономике будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского», – добавил Решетников (цитата по РИА Новости). Все оценки на текущий и последующие годы по прогнозу он пообещал уточнить в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий.

Напомним, МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Так, по прогнозу, в этом году рост ВВП в России составит 0,3% (это на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года), а в 2024 году – 2,1%.