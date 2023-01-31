МВФ изменил прогноз для российской экономики со спада на рост в 0,3%

Международный валютный фонд улучшил прогноз для экономики России на два года. Вместо спада в 2023-м показатель покажет рост ВВП в 0,3%. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации отметили, что в прошлом году в стране не случилось прогнозировавшегося экономического спада на 3,4% – его оценили в 2,2%, «за которым последует умеренно позитивный рост в 2023 году».

МВФ прогнозирует, что в этом году рост ВВП составит 0,3% (это на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года), а в 2024 году – 2,1%.