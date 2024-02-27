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Экономика 27 февраля 2024 13:44

Решетников: Экономика РФ растет темпами выше среднемировых

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В России экономика смогла восстановиться быстрее прогнозов. Сейчас она растет, причем темпы роста выше среднемировых, сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Он подчеркнул, что его заявление не про качество прогнозов. Просто российская экономика оказалась довольно адаптивной, гибкой и устойчивой, цитирует спикера ТАСС.

Решетников добавил, что одна из причин экономической устойчивости - накопленный запас прочности, стабильность и активность в плане адресной поддержки государства.

Напомним, ранее в Минэкономразвития прогнозировали, что в 2024-м ВВП России вырастет на 2,3%. ЦБ ожидает его роста на уровне 1-2%.

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#экономика России #ввп #рост
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