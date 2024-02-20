«Говорят, нефть изжила себя»: о чем говорили Новак и Минниханов на «Дне энергетики»

«День энергетики» прошел сегодня в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия»

Фото: rais.tatarstan.ru

Потребление нефти будет расти до 2040 года

По сути, все заседание состояло из доклада (не «по бумажке») вице-премьера России Александра Новака, курирующего ТЭК. Выступление разбавляли или же дополняли руководители регионов РФ.

Вице-премьер сообщил, что отрасль занимает 20% в ВВП России, около 60% в экспорте и на 30% формирует доходы бюджета. По его словам, сейчас у нее «максимальные показатели» за последние 20 лет и тот скачок в развитии, который сделал ТЭК, и все достижения «были достигнуты благодаря личному вниманию президента нашей страны Владимира Владимировича Путина».

Выступление было разбито на несколько блоков. «Нефть», «Газ», «Уголь», «Нефтехимия», «Чистая энергетика», «Электричество», «Возобновляемая энергия» и так далее.

Основная тема – конечно же, нефть.

Новак сообщил, что от потребления нефти мир никуда не уйдет в ближайшем будущем Фото: rais.tatarstan.ru

Со ссылкой на экспертов Новак сообщил, что от потребления нефти мир никуда не уйдет в ближайшем будущем.

«Многие говорят, что нефть изжила себя. Могу сказать с уверенностью, что это не так. И по многим прогнозам экспертов, потребление нефти еще будет долгое время расти. Как минимум до 2040 года темпы роста составят порядка 14%, а это примерно по 1 млн баррелей в сутки в год дополнительный спрос», – заявил он.

В этой части губернаторский корпус представила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. В Югре добывается нефти столько, что отчислений хватает на 11% бюджета. За 6 лет это 21,7 трлн рублей.

«Это 96 крымских мостов, это 145 тыс. спасенных жизней детей с заболеванием СМА (спинальная мышечная атрофия, – прим. Т-и), это больше 7 тыс. самолетов типа МС-21», – перевела деньги «в понятные величины» глава субъекта.

В сегменте «Газ» после Новака дали губернаторам Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрию Артюхову и Мурманской области – Андрею Чибису.

Наталья Комарова отметила, что в Югре добывается нефти столько, что отчислений хватает на 11% бюджета Фото: rais.tatarstan.ru

Рубль вложений в нефтехимию дает 4 рубля прироста в смежных отраслях

Переходя к теме «Нефтехимия», Новак обратил внимание, что она повсюду, и даже стулья, на которых сидят гости, – из пластика, полученного в результате переработки углеводородов.

«Мы каждый день постоянно сталкиваемся с продукцией нефтепереработки – и в автомобилестроении, в пищевой промышленности, производстве машин и оборудования, текстильной промышленности. Это медикаменты, это мебель, использование в сельском хозяйстве», – перечислил Новак.

По его словам, развитие нефтехимии важно потому, что 1 рубль инвестиций в эту отрасль дает 4 рубля прироста экономики в смежных отраслях.

Сергей Брилев пригласил на сцену Рустама Минниханова, должность которого он произнес на татарском языке Фото: rais.tatarstan.ru

Новак пригласил на сцену модератора – Сергея Брилева, который выехал на желтом электровелосипеде. Он дотронулся до седла и пояснил – это «нефтехим», до руля – «тоже нетехим» и перебрал еще ряд деталей, которые оказались «не металлом».

«Начиналась вся эта эпопея с Нижнекамска», – сказал Брилев, очевидно, имея в виду производителя пластиков и каучуков «Нижнекамскнефтехим», и добавил, что сам бог велел пригласить Раиса РТ Рустама Минниханова, должность которого он произнес на татарском языке.

Татарстан добывает 35 млн тонн нефти, две трети перерабатывает

Сергей Брилев сказал, что познакомился с Рустамом Миннихановым много лет назад в Татарстане. И заметил, что с он с тех пор стал лидером по производству каучуков и полимеров.

Рустам Минниханов: «Сегодня в Татарстане производится порядка 30% полимеров России и 42% каучуков. Но мы считаем, что нам надо двигаться вперед» Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов отметил, что республика – нефтедобывающая. Нефть здесь добывается больше 80 лет.

«За этот период добыто 3,5 млрд тонн нефти. На сегодняшний день мы добываем более 35 млн тонн», – отметил он.

По его словам, до 2010 года в республике была только первичная переработка нефти в объеме до 7 млн тонн в год. То есть на выходе были в основном так называемые темные нефтепродукты. Сегодня расклад совсем иной.

«Мы имеем два крупных нефтеперерабатывающих комплекса. В прошлом году было переработано 23,7 млн тонн нефти с глубиной переработки 99%», – сказал Раис РТ.

Новый этиленовый комплекс будет запущен в Нижнекамске в 2025 году

Нефтеперабатывающие заводы поставляют сырье для нефтехимических предприятий в республике. У СИБУРа здесь два завода – «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез».

«Сегодня в Татарстане производится порядка 30% полимеров России и 42% каучуков. Но мы считаем, что нам надо двигаться вперед», – считает Минниханов.

Раис РТ напомнил, что в Нижнекамске строится комплекс по переработке 600 тыс. тонн этилена в год – «Этилен 600»

«Он будет уже в начале 2025 года запущен. Это столько же этилена, сколько производит “Нижнекамскнефтехим”, будут еще дальнейшие производные», – уточнил руководитель республики.

Еще один проект связан с расширением производства полимеров на «Казаньоргсинтезе».

«Оба проекта идут. Группа компаний “СИБУР” вложила 50 млрд инвестиций в прошлом году, в этом году – 70 млрд рублей. Я уверен, что все намеченные планы будут реализованы», – отметил Минниханов.

Раис РТ напомнил, что в Нижнекамске строится комплекс по переработке 600 тыс. тонн этилена в год – «Этилен 600» Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан до 2028 года нарастит производство азотных удобрений

Кроме того, он подчеркнул, что в республике развивается газохимия. Есть завод по производству азотных удобрений – «Аммоний». Сейчас он потребляет около 1 млрд кубометров газа в год. В ближайшее время планируется построить «Аммоний-2».

«Мы в 2,5 раза до 2028 года должны нарастить производство азотных удобрений», – сказал Раис РТ.

Он подчеркнул, что самое важное – это даже не производство собственно полимеров, а то, что около 36% от всего выпуска уже перерабатывается на предприятиях малого и среднего бизнес республики.

«Основную часть многих изделий из полимеров мы получали из-за границы. Сегодня все это – автокомпоненты, продукция для бытовых, для мебельных задач, для строительного комплекса – производится здесь», – сказал Минниханов.

Раис Татарстана особо отметил, что все эти проекты реализуются со строгим соблюдением всех мировых экологических норм.