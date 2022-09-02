Решетников анонсировал прекращение действия моратория на банкротства

Действие моратория на банкротства по требованию кредиторов и взыскания завершается. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании в Карелии, передает «Интерфакс».

«Мораторий на банкротства тоже был срочной мерой, завершается», — отметил глава профильного ведомства, перечисляя меры поддержки, достигшие своих целей.

Срок действия введенного Правительством России с 1 апреля полугодового моратория на банкротства и взыскания истекает через месяц. Он касался как организаций, так и всех граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Исключением были только застройщики, объекты которых были включены в реестр проблемных.

По информации источника «Интерфакса», Минэкономразвития должно к 5 сентября по итогам обсуждения с заинтересованными ведомствами представить предложения о дальнейшей судьбе моратория.

Некоторые структуры не исключают частичного продления запрета на банкротства, но только для наиболее пострадавших категорий (например, по отдельным видам экономической деятельности).

Мораторий вводился для поддержки граждан и компаний, которые, по словам Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, «из-за последствий недружественных действий в адрес нашей страны оказались в сложной финансовой ситуации». Страны Запада стали ужесточать санкции после начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент России Владимир Путин.