«Решение принимает учредитель»: Хадиуллин высказался о памятнике Сталину у школы Челнов

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин прокомментировал ситуацию с частной школой «Смеем мечтать!» в Набережных Челнах, на территории которой установили памятник советскому вождю Иосифу Сталину. Для родителей учащихся должно быть важно наличие лицензии на образовательную деятельность, которую это учреждение не имеет, заявил глава Минобрнауки.

«Когда родители хотят устроить своего ребенка в какую-либо школу, они должны поинтересоваться наличием документов. Прежде всего, это лицензия, аккредитация, учебные планы. У этой школы нет лицензии, а ее получение происходит в заявительном порядке. После того, как они заявятся, мы имеем право проводить проверки. И то только по согласованию с прокуратурой», – сказал Хадиуллин.

По поводу установки памятника Сталину на территории школы министр отметил, что здесь решение принимает учредитель. «Минобрнауки республики в этом случае не является учредителем. Я не могу говорить о том, какие памятники там должны стоять. Они могут ставить памятники нашим великим поэтам — русским, татарским…», – пояснил он.

При этом глава Минобрнауки подчеркнул, что школа — это «то место, где идет процесс воспитания». «Выделять только одного человека и ставить памятник одному человеку – вопрос непростой. У нас же много руководителей, философов, которые освещали работу системы образования, обучали», – заметил он.

Хадиуллин добавил, что частные школы должны быть заинтересованы в получении лицензии, поскольку учреждения, имеющие такой документ, получают субвенцию из бюджета республики. В Татарстане более 200 млн рублей заложено в бюджете, чтобы поддержать частные детские сады и школы, уточнил он.