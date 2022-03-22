Решение об участии российских баскетбольных клубов в Евролиге будет принято сегодня

Решение об участии российских баскетбольных команд в Евролиге, вероятнее всего, будет принято сегодня. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на источник, близкий к организации.

Ранее сообщалось, что руководство главного баскетбольного турнира Европы установило дедлайн на решение по российским клубам на 21 марта. Однако, официального заявления от лиги так и не последовало.

В нынешнем сезоне баскетбольной Евролиги Россию представляли московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Стоит отметить, что на момент исключения клуб из Казани с 13 победами в 25 играх шел на шестом месте в турнирной таблице Евролиги.

Напомним, УНИКС объявил о подписании форварда сборной Хорватии Желько Шакича. Хорват станет пятым легионером команды.