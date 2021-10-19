Из-за Covid-19 в некоторых российских регионах могут ввести нерабочие дни с 23 октября

Из-за ухудшения эпидобстановки по Covid-19 в некоторых регионах России уже с 23 октября могут ввести нерабочие дни. С таким предложением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Это не просто введение нерабочих дней, но и допуск вакцинированных граждан на отдельные объекты при наличии QR-кодов», – приводятся слова вице-премьера в телеграм-канале Правительства РФ.

Голикова подчеркнула, что надо обеспечить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий. Также она предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

Напомним, сегодня был установлен новый антирекорд с начала пандемии Covid-19 – за последние сутки от коронавируса в стране скончались 1015 человек. Всего суточный прирост новых случаев заболевания составил 33 740 человек, число выявленных случаев за все время пандемии превысило 8 млн.