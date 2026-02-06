Решение о дополнительной плате за вывоз снега в Казани приняли в 424 МКД

В Казани 424 многоквартирных дома приняли решение о дополнительной плате за вывоз снега с придомовой территории. Об этом «Татар-Информу» сообщили в мэрии города.

«Подчеркиваем, такие решения принимаются жителями на общем собрании собственников большинством голосов и на добровольной основе», – заявили в администрации.

В ведомстве уточнили, что собственники квартир в этих домах скидываются на эту услугу от 31,6 до 670 рублей в месяц. Размер платежа зависит от площади жилья.

«Собственник квартиры площадью 40 квадратных метров в среднестатистическом панельном доме платит за это дополнительно зимой порядка 32 рублей в месяц, если площадь квартиры 60 квадратов – 48 рублей. Житель квартиры площадью 100 квадратов и более – около 700 рублей в зимний месяц», – пояснили в мэрии.

Там отметили, что стандартный тариф за уборку территории (5,90 руб./кв.м) не включает вывоз снега, а решением проблемы должны заниматься сами собственники.

«Снег во дворах согласно Правилам благоустройства допускается складировать на зеленых зонах. Однако в Казани 131 двор, где отсутствуют места для складирования снега. Полномочия по решению проблемы вывоза снега со двора согласно Жилищному кодексу РФ принадлежат собственникам», – добавили в мэрии.

Подробнее о том, кто и на каких участках отвечает за вывоз снега и во сколько это обходится горожанам, читайте в материале «Татар-информа».