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Культура
26 августа 2022  13:40
Ильгизар Вахитов

Рэпер Нурминский выпустил трек, посвященный Татарстану и исламу

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Музыкальный исполнитель Нурминский (Альберт Шарафутдинов) выпустил новый трек под названием Alhamdulillah. «Альхамдуллилах» переводится с арабского «хвала Всевышнему» и используется мусульманами в молитвах. 

Шарафутдинов говорит о том, что этот трек «зайдет» всему мусульманскому миру, в особенности Татарстану. 

В песне артист рассказывает о своей судьбе, поступках, друзьях и семье. В припеве же звучит заявленное в названии «Alhamdulillah», а также гордость и любовь к Татарстану. 

Припев звучит так: 

«Барсы яхшы, Alhamdulillah, Alhamdulillah,
Без булдырабыз, алга барабыз, Alhamdulillah, Alhamdulillah,
Моннан безнең кан! Татарстан, Alhamdulillah, Alhamdulillah,
Кунелгә рәхәт тыныч минем җан, Alhamdulillah».  

Перевод: 

«Все хорошо, альхамдулиллах, альхамдуллилах,
Мы можем, мы идем вперед, альхамдулиллах, альхамдуллилах,
Здесь наша кровь! Татарстан, альхамдулиллах, альхамдуллилах,
Хорошо моей душе, спокойно моему сердцу, альхамдулиллах».

Важно отметить, что трек был написан на татарском языке, чего артист не делал уже с 2019 года. 

Нурминский – хип-хоп исполнитель из Татарстана, села Нурмы. Первую широкую известность обрел после выхода песни «Мент» в 2017 году. в 2019-м выпустил свой дебютный студийный альбом «Пацаны с улиц выбиваются в люди». А совсем недавно, в июне этого года, Нурминский женился, был прочитан никах.
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