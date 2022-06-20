«Впереди нас ждут крутые повороты»: рэпер из Татарстана Нурминский женился

Рэп-исполнитель Нурминский (Альберт Шарафутдинов) из села Норма Балтасинского района Татарстана женился. Фотографии с никаха он выложил на своей странице в соцсетях.

Избранницей музыканта стала девушка по имени Алсу из города Туймазы. «Впереди нас ждут крутые повороты», — подписал Нурминский фотографии с праздничного события.

Альберт Шарафутдинов родился в селе Норма Балтасинского района, закончил Казанский автотранспортный техникум, служил в авиационной части ВВС РФ. Известность как рэп-исполнитель приобрел в 2017 году, в 2019 году выпустил дебютный студийный альбом «Пацаны с улиц выбиваются в люди».