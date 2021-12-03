Транспортная схема и экокаркас Казани: чем займется Институт развития города

Новые схемы движения общественного транспорта, создание экокаркаса – лишь часть задач Института развития города, созданного осенью при исполкоме Казани. Структуру презентовали участникам первого Всероссийского архитектурно-строительного форума «Казаныш».

Как сообщил директор МБУ «Институт развития города» Роман Повышев под крышей института планируется собрать молодых талантливых специалистов, – архитекторов, инженеров, градостроителей.

«Перед нами стоят амбициозные задачи: мы будем менять наш город к лучшему, делать его красивее, делать его более привлекательным для инвесторов. И в первую очередь мы постараемся в будущем дать жителям этого города не просто комфортную среду, а среду, которая будет их восхищать, которая будет их вдохновлять. Не побоюсь этих слов, среду, которая сделает нас с вами лучше. Я уверен, у нас это все получится», – сказал Повышев.

Название новой структуры почти идентично уже примелькавшемуся татарстанцам Институту развития городов Республики Татарстан. Отличия в том, что фонд «Институт развития городов РТ» был создан в 2016 году по решению Президента РТ, и с тех пор деятельность его направлена на благоустройство городской среды на территории всей республики. Создание при исполкоме Казани МБУ «Институт развития города» инициировано мэром столицы РТ Ильсуром Метшиным для совершенствования среды для жизни в столице Татарстана.

В прошлом главный архитектор Казани, а теперь главный градостроитель Института развития города Татьяна Прокофьева скрывать не стала: планы у созданной структуры грандиозные. Главная – стать стратегическим институтом городского планирования, причем не только Казани, но и казанской агломерации.

«Мы – это не только проектирование, мы – нечто большее. Мы считаем, что Казани давно нужно было создать компетенции в области архитектурного строительства, и это мы. Нам давно уже было нужно место, где могут встречаться студенты, молодые архитекторы и специалисты во всех областях архитектуры и инженерии. Там мы будем говорить о будущем и о том, как развиваемся. В мировом масштабе с одной стороны есть нехватка архитекторов, которые могут работать с разными специалистами. С другой стороны – есть очень большая безработица среди архитекторов. Поэтому создание такого института будет замечательным подспорьем для молодых людей, молодых специалистов», – подчеркнула Прокофьева.

Координировать работу по территориальному планированию будет молодой архитектор Тимур Кадыров, несколько лет бывший заместителем Прокофьевой в ее должности главного архитектора Казани. Он напомнил, что не так давно принят новый генеральный план Казани, новые правила землепользования и застройки, а также такие документы, как проекты планировок. Все они требуют не только строгого следования прописанным в них нормам, но регулярного мониторинга и анализа для своевременного внесения в эти документы изменений.

«Транспортное планирование является важной частью территориального планирования. Это отдельный блок, которому мы тоже уделяем внимание. Результатами этого станут новые схемы и аналитика общественно-транспортного каркаса города Казани, новые предложения по реорганизации наших улиц, дорог, пешеходных и велосипедных связей», – проанонсировал возможные изменения в Казани Кадыров.

Направление общественных пространств и экологии в институте будет курировать Дарья Толовенкова. Ранее она занималась этим в Управлении архитектуры Казани.

«Сейчас мы перешли на новый масштаб, и в рамках Института начнем развивать большую стратегию работы градо-экологического каркаса, который будет вмещать в себя не только структуру, но и несколько разных аспектов. Градо-экологический каркас – это сложная система почвенных, водных, воздушных бассейнов, световых, историко-культурных и даже социологических и психологических аспектов. Наша главная задача – создать комфортную и гармоничную систему, чтобы город правильно развивался и рос. Для этого мы будем взаимодействовать с огромным количеством экспертов, ученых, институтов – чтобы мы были всегда лидерами не только в создании парков и скверов, но и в развитии гармоничного города», – определила горизонт своей деятельности Толовенкова.

Реализовывать принятую в прошлом году Концепцию устойчивого развития центра Казани теперь также будет Институт развития города. Подобные нормативы будут также разрабатываться и внедряться для застройки других частей города. Отдельно будут созданы рекомендации по проектированию и благоустройству градостроительно значимых мест и территорий.

«Эта работа ведется с привлечением специалистов не только в области архитектуры и градостроительства, а также в области социологии, экономики, географии и прочих специалистов. Одна из задач, которую мы перед собой ставим, – популяризация, информирование горожан, застройщиков и девелоперов», – пояснила Илюза Валиева.

В Институте развития города также создан специальный отдел по организации архитектурных конкурсов, форумов и мероприятий. Всего этого казанским архитекторам, оказывается, очень не хватает, а на других посмотреть и себя показать – важная часть профессии архитектора, позволяющая узнать, что и как происходит в других городах и странах. К участию обещают привлекать именитых авторитетных спикеров, чтобы расширять кругозор местных архитекторов – так, как это происходит на Всероссийском архитектурно-строительном форуме «Казаныш», который стал первым презентационным.