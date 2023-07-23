Во что превратят элеватор речпорта Казани: отель, открытый лекторий или университет?

Казанский портовый элеватор – некогда стратегический объект советской промышленности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Промобъекту советского прошлого – новая жизнь

Казанский портовый элеватор – некогда стратегический объект советской промышленности. Его строительство началось в 1956 году – в том же году в Поволжье появилось Куйбышевское водохранилище. Находится он на территории, которую в ближайшие 10 лет ожидает реновация, то есть «перепрошивка» из промышленной зоны в жилую и офисно-коммерческую.

Проект «Новая Портовая» стартовал в сентябре прошлого года, здесь уже начали возводить жилой квартал. Что же будет с элеватором, который почти за 60 лет работы стал узнаваемой чертой в портрете Казани при знакомстве с городом с Волги?

Проект «Новая Портовая» стартовал в сентябре прошлого года, здесь уже начали возводить жилой квартал Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сохранить здание портового элеватора Казани, но приспособить его под другую функцию – в этом намерении несколько последних лет, во время разговоров о реновации территории, уверяет исполком Казани.

Осенью 2019 года, напомним, промышленный объект стал реальным примером для участников-конкурсантов Второй российской молодежной архитектурной биеннале в Иннополисе. Молодые архитекторы предлагали для частички «закромов Родины» свое видение «реинкарнации». Победителями стали проект творческого объединения «Лето» из Москвы, завоевавший золотой приз, и проект бюро Megabudka, также из Москвы, получивший серебряный приз. Молодых архитекторов с передовым видением в министерствах строительства России и Республики Татарстан обещали взять, в хорошем смысле, на карандаш, но до реализации их идей дело не дошло.

На недавней презентации Концепции комплексного развития территории улицы Портовой главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина снова подтвердила намерение города сохранить здание-гигант в реновируемой промышленной зоне.

В Кейптауне в здании бывшего элеватора открылся крупнейший в мире музей современного африканского искусства Кадр презентации главного архитектора г. Казани

«Это очень вдохновляющий объект. Их не так много в мире. Причем наш считается большим. Мы мечтаем, чтобы он был сохранен и там появилось какое-нибудь высшее учебное заведение мирового уровня», – сказала Тухватуллина.

Например, в ЮАР, отметила она, над элеватором сделали надстройку, реконструировали внутреннее пространство, превратив хранилище зерновых культур в современную гостиницу. И подобный пример в мире не единичный. Помимо здания элеватора в планах архитекторов, также сообщила Тухватуллина, сохранить для антуража и во славу истории места часть погрузочных кранов вдоль берега застраиваемой под жилье и офисы зоны.

С момента начала работы элеватора прошло 59 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Биография» портового элеватора Казани

Сооружения наподобие казанского портового элеватора есть в селе Бурундуки на границе Татарстана и Ульяновской области и, например, в Пензе.

Интересно, что до Великой Отечественной войны 1941-1945 годов были распространены, что кажется невероятным, деревянные элеваторы. После тяжелых лет, когда такие конструкции молниеносно разрушались и выгорали во время бомбежек, руководством страны была поставлена задача разработать проекты железобетонных элеваторов. К таким относится и казанский портовый. Современные элеваторы собираются с более легкими и мобильными металлическими хранилищами-силосами, однако их качество, по мнению аксакалов отрасли, намного хуже образцов советской промышленности.

Казанский портовый элеватор ввели в эксплуатацию лишь через восемь лет после начала строительства – в июне 1964 года. Уникальную фотографию вскоре после завершения начального этапа его строительства можно увидеть в одной из книг 1966 года выпуска, хранящейся в фондах Национальной библиотеки РТ. При этом о самом элеваторе в тексте издания – ни слова.

Уникальную фотографию элеватора можно увидеть в одной из книг 1966 года в фондах Национальной библиотеки РТ Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Портовый элеватор Казани принадлежит АО «Татарстанские зерновые технологии», которым на сегодняшний день владеет «Эдельвейс Корпорейшн». Строился он по нормативам и расчетам советского времени, так что здание гарантированно имеет еще большой запас прочности, уверял информагентство в 2019 году генеральный директор АО «Татарстанские зерновые технологии» Сирин Шарапов.

Прослужить, согласно проекту, портовый элеватор должен был не меньше 100 лет. Сейчас – с момента начала работы первых его секций – прошло 59 лет.

Первые секции элеватора были рассчитаны на хранение 50 тыс. тонн зерна. В марте 1976 года к элеватору порта была пристроена вторая секция цилиндров емкостью в 30 тыс. тонн зерна. Именно в этих «банках», которые профессионалы называют силосами или силосными корпусами, хранятся собранные с полей сельскохозяйственные культуры.

На казанском портовом элеваторе три силосных корпуса для хранения зерна объемом 110 тыс. тонн Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В декабре 1978 года строительство элеватора в том виде, как мы его привыкли наблюдать, было завершено – к нему пристроили третью секцию силосов. Как и вторая, она была рассчитана на 30 тыс. тонн зерна.

В итоге на казанском портовом элеваторе сейчас три силосных корпуса для хранения зерна объемом 110 тыс. тонн. А функциональный инженерный запас работы предприятия составляет еще лет сорок.

«Не знаю, чем это закончится... Вся эта зона должна быть “переселена”, хотят, но… Во всех проектах мы видим, что элеватор остался. Может быть, разукрашен, обустроен, но существует», – говорил Шарапов. Сейчас его позиция не изменилась.

Он также вспомнил, что впервые идея о переносе портового элеватора как предприятия зазвучала еще накануне Тысячелетия Казани (2005 год). Тогда планировали сделать приемный терминал под Свияжском, даже ставили причальную стенку со стороны Нижних Вязовых и предлагали перенести объект туда.

В советское время казанский элеватор хранил Госрезерв страны, отсюда шла и экспортная отгрузка Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С новыми функциями – в светлое будущее

В советское время казанский портовый элеватор хранил не только урожай зерна и других сельскохозяйственных культур до следующей жатвы, но и Госрезерв всей страны. Отсюда шла и экспортная отгрузка.

Последний раз хранилищем Госрезерва хлеба всего государства элеватор был лет пять назад – здесь тогда находилось 15 тыс. тонн зерна.

Как подчеркнули «Татар-информу» в пресс-службе мэрии Казани, комплексное развитие территории «Новая Портовая» будет идти поэтапно. На сегодня нет решения о том, что элеватор будет выполнять какую-то иную функцию, как нет и точных сроков преобразования. Известно лишь, что за десять лет территорию планируют полностью преобразить. Впрочем, в исполкоме признали, что касается здания портового элеватора, все же есть разные идеи и мнения его реновации.

«Одни эксперты предлагают преобразовать его в гостиницу, другие – в некое общественное место с лекториями и тому подобным. На сегодня нет точных сроков преобразования портового элеватора», – сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Элеваторы будут работать до тех пор, пока мы неперенесем погрузочную площадку на другие объекты», –прокомментировал доверительный управляющий активами агрохолдинга «Красный Восток» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В самом «Эдельвейс Корпорейшн» на запрос «Татар-информа» пояснили, что вынужденной остановки работы элеваторов не будет.

«Элеваторы будут работать до тех пор, пока мы не перестроим работу «Татарстанских зерновых технологий» и не перенесем всю погрузочную площадку портового элеватора на другие наши объекты. Но тут еще нужно понимать, какие убытки понесет компания и сколько для этого (переноса, – прим. Т-и) потребуется времени. Только после этого можно будет говорить о передаче этих объектов в баланс городской администрации», – прокомментировал доверительный управляющий активами агрохолдинга «Красный Восток» Илшат Хайруллин.

При этом он подчеркнул, что какие бы решения ни были приняты поводу передачи портового элеватора, все они зависят от того, компенсирует или не компенсирует компании убытки городская администрация.