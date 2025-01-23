Ренессанс Князева в «Ак Барсе». Что делать Гатиутялину после возвращения в строй Миллера

Защитник казанского клуба прямо сейчас демонстрирует, как нужно пользоваться любым шансом. В январе он набирал очки четыре матча подряд, надежен и в защите. Почему главный тренер практически не замечал Князева раньше? «ТИ-Спорт» разбирается в этом и в дальнейших перспективах 24-летнего местного воспитанника.





Фото: ak-bars.ru

Артемия долго «мариновали» несмотря на провалы основных защитников

История Артемия Князева в «Ак Барсе» уже второй сезон вызывает вопросы. Сначала его решили перехватить у Игоря Ларионова из «Торпедо», который прекрасно знал, как использовать молодого защитника еще по работе с молодежной сборной. Справедливости ради, Зинэтула Билялетдинов защитника игровым временем не обделял – у него 18:21 минут в среднем за матч в прошлом сезоне.

Однако с приходом Анвара Гатиятулина место в составе Артемий потерял довольно быстро. Причем, никто не мог объяснить, чем именно не устроил хоккеист нового наставника. Особенно с учетом того факта, что оборона «Ак Барса» большой надежностью не отличалась.

Серьезно проваливался вернувшийся Альберт Яруллин, который «привозил» шайбу едва ли не в каждой третьей игре. Продолжал неубедительно играть Даниил Журавлев, но сохранял свою позицию на льду несмотря ни на что.

После первого поединка с «Амуром» в минувшей дальневосточной серии Князев набрал очередное очко, продлив результативную серию до четырех матчей. Журналисты решили спросить, изменилась ли его роль в команде.

«Артемий ждал своего момента, работал как профессионал и дождался его. С ним не возникало никаких вопросов, мы всегда общались и доносили, чтобы он набирал форму через тренировки. Как только появилась возможность, он попал в состав и игрой завоевал место в составе», - не дал прямого ответа Анвар Гатиятулин.

Так что же изменилось? Естественно, ключевую роль в появлении в составе Артемия Князева сыграла травма Митчелла Миллера.

Уровень игры Артемия показал, что «маринование» хоккеиста в течение первой половины сезона было абсолютно ошибочным. Если бы защитник получал то же игровое время с начала сезона, то без труда показывал бы те же результаты. Ведь даже в отдельных осенних матчах, в которых его ставили в состав, Артемий откровенно не проваливался ни разу.

Поэтому вопросы о нежелании Гатиятулина задействовать игрока остаются в силе. А опасения, что защитник вновь может быть задвинут в резерв после возвращения Миллера сохраняются.

После победного матча над «Салаватом Юлаевым» (5:1) в четвертом «Зеленом дерби» Артемий получил свою первую тюбетейку в раздевалке как лучший игрок матча. Корреспондент «ТИ-Спорт» тогда постарался выяснить, означает ли стабильное место в составе и признание команды, что хоккеист окончательно перешел из ранга игрока ближайшего резерва в статус основного игрока. Анвар Гатиятулин по традиции отделался общими фразами.

«Мы определяем состав, исходя из оптимального состояния игроков на данный момент».

Фото: ak-bars.ru

Князев был очень полезен на Дальнем Востоке. Он имеет положительную полезность и помогает атаке

В дальневосточной выездной серии у Артемия на счету только одна результативная передача. Не грандиозно, но это больше, чем к примеру, у дорогостоящего Альберта Яруллина или Алексея Марченко, столько же как у экс-питерца Степана Фальковского.

При этом, при нем не пропущено ни одной шайбы, то есть его «плюс-минус» только улучшился. Сейчас его показатель полезности равен «плюс 7».

Всего в 19 играх нынешнего сезона он набрал 4 (1+3) очка. Первая шайба, пришедшая в прошлой домашней серии в матче против «Барыса» в итоге позволила вытащить практически безнадежный матч. Появившиеся заброшенные шайбы вскоре после того, как защитник получил постоянное место в основном составе позволяют рассчитывать, что это лишь первые шаги, и в дальнейшем результативность хоккеиста будет только расти.

Сам Князев еще до перехода в «Ак Барс» своими сильными сторонами называл игру в большинстве. Возможности продемонстрировать это у защитника пока не было – показать себя в спецбригадах тренеры ему не доверили.

Фото: ak-bars.ru

В нашем эксклюзивном интервью после перехода защитника в «Ак Барс» Артемий сам отмечал, что хотел бы быть полезным в атаке. В вопрос о сравнении с Михаилом Сергачевым он отмечал, что старается играть в похожий хоккей с защитником «Юты».

«Что касается манеры игры, я бы не сказал, что Сергачев – защитник-домосед. Он и в большинстве играет, и очки стабильно набирает. Примерно в такой же хоккей стараюсь играть и я.

Сбалансированный хоккей. И атаке помочь, и слишком не убегать, как Карлссон?

- Ну да, я точно не как Карлссон (Эрик Карлссон – шведский защитник «Питтсбург Пингвинз» – прим. «ТИ-Спорт»). Я 100 очков за сезон не набираю, поэтому да (смеется). В обороне нужно, прежде всего, надежно. А там если будет возможность, то можно подключиться и к атаке.

Почему бы не попробовать дать время 24-летнему защитнику в спецбригадах? Пока лечится Миллер, ничего не мешает поэкспериментировать со второй пятеркой большинства.

Что делать после возвращения Митчелла Миллера?

Дилемма, которая встанет после восстановления Митчелла Миллера станет серьезной головной болью для тренерского штаба «Ак Барса». Очевидно возникнет вопрос, кто лишний? Убирать из состава Артемия после его маленького ренессанса, который к тому же является собственным воспитанником казанского клуба так просто уже не получится.

Самым логичным выглядит возвращение американца в пару к Лямкину, с которым у него сложилось хорошее взаимопонимание. Впрочем, и связка с Алексеем Марченко была очень эффективна осенью.

Фото: ak-bars.ru

Артемий же нынешней зимой выходил на лед либо в паре с Даниилом Журавлевым, либо с Константином Лучевниковым. По идее, стабильное место в составе должны будут потерять либо Даниил, у которого в 40 матчах сезона только 4 ассистентских балла и отрицательный показатель полезности в «-5». Либо Лучевников, который тоже пока никак не завоюет себе статус основного защитника. По всем статистическим показателям Артемий выглядит самым сильным из этой тройки.

Даже учитывая необъяснимое доверие Гатиятулина к Журавлеву, именно Даниил выглядит как то «слабое звено», которому придется потесниться. Кто знает, может даже неприкосновенный потеряет «сюжетный иммунитет».

Фото на анонсе материала: ak-bars.ru