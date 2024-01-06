«Не жалею о выбранном пути. Повторил бы снова»: Князев – о НХЛ и возвращении в «Ак Барс»

Артемий Князев: «На данный момент я не могу сравнить уровень игры в АХЛ и КХЛ, все-таки в КХЛ не играл. Но я не думаю, что здесь хоккей хуже уровнем»

Фото: ak-bars.ru

«Приятно было снова отпраздновать Новый год в знакомой атмосфере»

Артемий, как обживаешься в Казани? Наверняка уже успел отвыкнуть от местного ритма жизни. Тем более сразу с самолета, и в праздничную суматоху.

Уже, на самом деле, привык. Осталась только акклиматизация – ночью просыпаюсь рано, в течение дня потом спать хочется. А так в целом обживаемся нормально. Быстро привык.

В Виннипеге отметил Рождество – главный праздник за океаном, а теперь сразу Новый год – главный праздник в России. Не надоело отмечать?

Скорее, Новый год было приятно наконец-то справить с близкими, с родными. Пять-шесть лет не был в России, не мог так отмечать. Этот момент был особо приятен.

Вспомнил атмосферу с салатами и «Иронией судьбы»?

Да-да. Ну, салаты-то и за границей готовили на Новый год. А вот сама атмосфера, когда вокруг родственники и друзья, – вот это было приятно.

На базе будешь с ребятами жить или уже подбираешь жилье?

На базе.

Проблем с собачкой не возникало? Раньше с этим было строго.

Нет, никаких проблем. Я видел тут несколько собак других. Никто против не был, проблем не было.

«Никогда не знаешь, какая ситуация сложится у тебя. Может быть риск просидеть в АХЛ все время» Фото: nhl.com

«В детстве равнялся на Никулина, а потом переключился на Карлссона»

Как воспринял новость о возвращении в КХЛ? Все-таки здесь ты почти не поиграл на этом уровне, сразу отправился за океан.

Это новая возможность. Я рад тому, как все сложилось. И «Ак Барс» был заинтересован, позвал к себе. И «Виннипег» пошел навстречу, отпустили в аренду до конца сезона.

Наверняка для себя сам решил, что это один шаг назад, чтобы потом сделать два вперед и вернуться уже более опытным?

Я бы не сказал, что это шаг назад. Потому что на данный момент я не могу сравнить уровень игры в АХЛ и КХЛ, все-таки в КХЛ не играл. Но я не думаю, что здесь хоккей хуже уровнем. Скорее всего, даже лучше.

Вопрос скорее не о сравнении АХЛ и КХЛ. А о том, что там была возможность напрямую быть поднятым в первую команду, в НХЛ в любой момент.

Возможно. Но никогда не знаешь, какая ситуация сложится у тебя. Может быть риск просидеть в АХЛ все время.

Оглядываясь назад, как считаешь, правильный ли выбрал путь, что сразу поехал за океан, не набравшись опыта в КХЛ, как Дмитрий Воронков или Кирилл Капризов? Или путь Михаила Сергачева вернее?

Не жалею о том пути, который я выбрал. Если бы мог отмотать время назад, то сделал бы все так же. Потому что никогда не знаешь, какой вариант событий сложится для тебя. И что-то думать – «а вот зачем?», жалеть о совершенном – не считаю это правильным. Как уже сказал – то, что я сделал, повторил бы еще раз.

А как тебе манера игры Сергачева вообще?

Что касается манеры игры, я бы не сказал, что он защитник-домосед. Он и в большинстве играет, и очки стабильно набирает. Примерно в такой же хоккей стараюсь играть и я.

«Одну фишку я у Карлссона взял – он всегда передачи отдает сильно. Стараюсь это тоже применять в своей игре» Фото: © Michael Miller, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Сбалансированный хоккей. И атаке помочь, и слишком не убегать, как Карлссон?

Ну да, я точно не как Карлссон (Эрик Карлссон – шведский защитник «Питтсбург Пингвинз», ранее выступал за «Сан-Хосе», – прим. «ТИ-Спорт»). Я 100 очков за сезон не набираю, поэтому да (смеется). В обороне нужно, прежде всего, надежно. А там, если будет возможность, то можно подключиться и к атаке.

Своими сильными сторонами ты называл игру в большинстве. Это как раз то, чего так не хватало «Ак Барсу» с начала сезона. Тренеры еще не объяснили тебе твою роль в команде?

Нет, еще не общались с тренерским штабом. Если доверятся, буду рад, буду стараться оправдать. Но пока разговоров никаких не было.

Своим кумиром ты называл как раз Карлссона. Перенял что-нибудь у него за время проведенное в Сан-Хосе?

Если честно, мы с первой командой мало пересекались. Поэтому так много возможностей следить за ним не было. Но одну фишку я у него взял – что он всегда передачи отдает сильно. Стараюсь это тоже применять в своей игре.

В России есть такие примеры, на кого равнялся? В детстве в «Ак Барсе» кто-то особо нравился?

Когда был маленький, и болел за «Ак Барс», мне нравился Илья Никулин. Он был самым главным защитником в команде на тот момент. Уже потом начал следить за Карлссоном.

«Когда был маленький, и болел за «Ак Барс», мне нравился Илья Никулин. Он был самым главным защитником в команде» Фото: ak-bars.ru

«Был разговор с Игорем Ларионовым. Он предложил поехать в «Торпедо»

Сейчас в «Ак Барсе» большой перебор защитников – уже десять. Тебя не смущал такой факт, когда узнал, что поедешь в Казань?

За «Ак Барсом» всегда слежу, смотрю игры. И понимал, что здесь немало народу. Но без конкуренции никуда. Конкуренция – двигатель прогресса. Так что ничего страшного в этом не вижу. Просто нужно стараться показывать хороший хоккей, и все будет хорошо.

А что за история с «Торпедо»? Сначала стало известно, что ты должен был идти туда, но в «Ак Барсе», якобы, не захотели отпускать к конкуренту и решили вернуть тебя сами. Как воспринял это?

Совершенно нормально воспринял. Да, был интерес со стороны «Торпедо». Но я сейчас в «Ак Барсе». Поэтому будем говорить про «Ак Барс».

«Когда я играл у него на чемпионате мира, очень понравился мне своим отношением к игрокам, видением игры» Фото: ak-bars.ru

Наверняка на переходе в «Торпедо» настаивал Игорь Ларионов, который хорошо тебя знает по Молодежному чемпионату мира. Каким ты запомнил «профессора» на том МЧМ?

Да, у меня был разговор с Игорем Николаевичем. Он предложил поехать в «Торпедо». Когда я играл у него на чемпионате мира, очень понравился мне своим отношением к игрокам, видением игры. О нем могу сказать только положительное.

Чем он так подкупает хоккеистов? Видно, что тренер очень демократичный – может малину принести на пресс-конференцию или ананас. Подкупает тем, что общается с игроками на равных?

У нас, если честно, ананас в раздевалку не приносил (смеется). Такой он человек сам по себе. Хорошо со всеми общается, хорошо ко всем относится.

Что можешь сказать о Зинэтуле Билялетдинове? Представления о нем из детства подтвердились уже после того, как сам оказался в команде?

Требовательный и спокойный. Таким и оказался. Никогда не повышает голос. В этом и проявляется уважение к игрокам.

Артемий Князев – хоккеист, защитник «Ак Барса».

Родился 4 января 2001 года в Казани. Здесь же начал карьеру хоккеиста и до 17 лет находился в системе «Ак Барса».

В 2018 году переехал в Северную Америку и начал выступать за клуб Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Шикутими Сагененс».

В 2019 году на драфте НХЛ был выбран во 2-м раунде под общим 48-м номером «Сан-Хосе Шаркс». 2 июля заключил контракт новичка.

С сезона 2021/22 стал играть за команду АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». 5 ноября 2021 года в домашней игре с «Сент-Луис Блюз» (3:5) дебютировал в НХЛ.

27 декабря 2023 года вернулся в «Ак Барс», подписав контракт до конца сезона 2023/24.