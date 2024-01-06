Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Не жалею о выбранном пути. Повторил бы снова»: Князев – о НХЛ и возвращении в «Ак Барс»
Воспитанник клуба «Ак Барс» Артемий Князев совершил шестилетний вояж в Северную Америку, а накануне выступил за родную команду во встрече с «Адмиралом» (2:1). «ТИ-Спорт» побеседовал с 23-летним защитником и узнал, какой он видит свою роль в команде и почему не жалеет о выбранном пути.
«Приятно было снова отпраздновать Новый год в знакомой атмосфере»
Артемий, как обживаешься в Казани? Наверняка уже успел отвыкнуть от местного ритма жизни. Тем более сразу с самолета, и в праздничную суматоху.
Уже, на самом деле, привык. Осталась только акклиматизация – ночью просыпаюсь рано, в течение дня потом спать хочется. А так в целом обживаемся нормально. Быстро привык.
В Виннипеге отметил Рождество – главный праздник за океаном, а теперь сразу Новый год – главный праздник в России. Не надоело отмечать?
Скорее, Новый год было приятно наконец-то справить с близкими, с родными. Пять-шесть лет не был в России, не мог так отмечать. Этот момент был особо приятен.
Вспомнил атмосферу с салатами и «Иронией судьбы»?
Да-да. Ну, салаты-то и за границей готовили на Новый год. А вот сама атмосфера, когда вокруг родственники и друзья, – вот это было приятно.
На базе будешь с ребятами жить или уже подбираешь жилье?
На базе.
Проблем с собачкой не возникало? Раньше с этим было строго.
Нет, никаких проблем. Я видел тут несколько собак других. Никто против не был, проблем не было.
«В детстве равнялся на Никулина, а потом переключился на Карлссона»
Как воспринял новость о возвращении в КХЛ? Все-таки здесь ты почти не поиграл на этом уровне, сразу отправился за океан.
Это новая возможность. Я рад тому, как все сложилось. И «Ак Барс» был заинтересован, позвал к себе. И «Виннипег» пошел навстречу, отпустили в аренду до конца сезона.
Наверняка для себя сам решил, что это один шаг назад, чтобы потом сделать два вперед и вернуться уже более опытным?
Я бы не сказал, что это шаг назад. Потому что на данный момент я не могу сравнить уровень игры в АХЛ и КХЛ, все-таки в КХЛ не играл. Но я не думаю, что здесь хоккей хуже уровнем. Скорее всего, даже лучше.
Вопрос скорее не о сравнении АХЛ и КХЛ. А о том, что там была возможность напрямую быть поднятым в первую команду, в НХЛ в любой момент.
Возможно. Но никогда не знаешь, какая ситуация сложится у тебя. Может быть риск просидеть в АХЛ все время.
Оглядываясь назад, как считаешь, правильный ли выбрал путь, что сразу поехал за океан, не набравшись опыта в КХЛ, как Дмитрий Воронков или Кирилл Капризов? Или путь Михаила Сергачева вернее?
Не жалею о том пути, который я выбрал. Если бы мог отмотать время назад, то сделал бы все так же. Потому что никогда не знаешь, какой вариант событий сложится для тебя. И что-то думать – «а вот зачем?», жалеть о совершенном – не считаю это правильным. Как уже сказал – то, что я сделал, повторил бы еще раз.
А как тебе манера игры Сергачева вообще?
Что касается манеры игры, я бы не сказал, что он защитник-домосед. Он и в большинстве играет, и очки стабильно набирает. Примерно в такой же хоккей стараюсь играть и я.
Сбалансированный хоккей. И атаке помочь, и слишком не убегать, как Карлссон?
Ну да, я точно не как Карлссон (Эрик Карлссон – шведский защитник «Питтсбург Пингвинз», ранее выступал за «Сан-Хосе», – прим. «ТИ-Спорт»). Я 100 очков за сезон не набираю, поэтому да (смеется). В обороне нужно, прежде всего, надежно. А там, если будет возможность, то можно подключиться и к атаке.
Своими сильными сторонами ты называл игру в большинстве. Это как раз то, чего так не хватало «Ак Барсу» с начала сезона. Тренеры еще не объяснили тебе твою роль в команде?
Нет, еще не общались с тренерским штабом. Если доверятся, буду рад, буду стараться оправдать. Но пока разговоров никаких не было.
Своим кумиром ты называл как раз Карлссона. Перенял что-нибудь у него за время проведенное в Сан-Хосе?
Если честно, мы с первой командой мало пересекались. Поэтому так много возможностей следить за ним не было. Но одну фишку я у него взял – что он всегда передачи отдает сильно. Стараюсь это тоже применять в своей игре.
В России есть такие примеры, на кого равнялся? В детстве в «Ак Барсе» кто-то особо нравился?
Когда был маленький, и болел за «Ак Барс», мне нравился Илья Никулин. Он был самым главным защитником в команде на тот момент. Уже потом начал следить за Карлссоном.
«Был разговор с Игорем Ларионовым. Он предложил поехать в «Торпедо»
Сейчас в «Ак Барсе» большой перебор защитников – уже десять. Тебя не смущал такой факт, когда узнал, что поедешь в Казань?
За «Ак Барсом» всегда слежу, смотрю игры. И понимал, что здесь немало народу. Но без конкуренции никуда. Конкуренция – двигатель прогресса. Так что ничего страшного в этом не вижу. Просто нужно стараться показывать хороший хоккей, и все будет хорошо.
А что за история с «Торпедо»? Сначала стало известно, что ты должен был идти туда, но в «Ак Барсе», якобы, не захотели отпускать к конкуренту и решили вернуть тебя сами. Как воспринял это?
Совершенно нормально воспринял. Да, был интерес со стороны «Торпедо». Но я сейчас в «Ак Барсе». Поэтому будем говорить про «Ак Барс».
Наверняка на переходе в «Торпедо» настаивал Игорь Ларионов, который хорошо тебя знает по Молодежному чемпионату мира. Каким ты запомнил «профессора» на том МЧМ?
Да, у меня был разговор с Игорем Николаевичем. Он предложил поехать в «Торпедо». Когда я играл у него на чемпионате мира, очень понравился мне своим отношением к игрокам, видением игры. О нем могу сказать только положительное.
Чем он так подкупает хоккеистов? Видно, что тренер очень демократичный – может малину принести на пресс-конференцию или ананас. Подкупает тем, что общается с игроками на равных?
У нас, если честно, ананас в раздевалку не приносил (смеется). Такой он человек сам по себе. Хорошо со всеми общается, хорошо ко всем относится.
Что можешь сказать о Зинэтуле Билялетдинове? Представления о нем из детства подтвердились уже после того, как сам оказался в команде?
Требовательный и спокойный. Таким и оказался. Никогда не повышает голос. В этом и проявляется уважение к игрокам.
Родился 4 января 2001 года в Казани. Здесь же начал карьеру хоккеиста и до 17 лет находился в системе «Ак Барса».
В 2018 году переехал в Северную Америку и начал выступать за клуб Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Шикутими Сагененс».
В 2019 году на драфте НХЛ был выбран во 2-м раунде под общим 48-м номером «Сан-Хосе Шаркс». 2 июля заключил контракт новичка.
С сезона 2021/22 стал играть за команду АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». 5 ноября 2021 года в домашней игре с «Сент-Луис Блюз» (3:5) дебютировал в НХЛ.
27 декабря 2023 года вернулся в «Ак Барс», подписав контракт до конца сезона 2023/24.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт