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Ренат Миcтахов: Зеленодольский завод в 2024 году поставит ВМФ России 4 корабля
В этом году предприятия АО «Судостроительной Корпорации «Ак Барс» планируют сдать 4 корабля для Военно-морского флота России. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил генеральный директор организации Ренат Мистахов.
Как он рассказал агентству, выполнять заказ будет Зеленодольский завод имени А. М. Горького, входящий в корпорацию. Там производят катера, патрульные корабли, малые сторожевые и ракетные корабли специального назначения. Особняком стоит сторожевой корабль проекта 11661 «Гепард-3.9». Он предназначен для выполнения целого ряда задач – самостоятельно и в составе тактической группы.
В 2022 и 2023 годах татарстанские кораблестроители передали Военно-морскому флоту 8 госзаказов в соответствии с планами Президента РФ Владимира Путина по обновлению флота.
Недавно делегация «Судостроительной Корпорация «Ак Барс» принимала участие в Международном военно-морском салоне «Флот-2024», проходившем с 19 по 23 июня в городе Кронштадте.
«Мы представили модели на основе серийных кораблей для ВМФ, такие как 22800 (малый ракетный корабль), 21980 (катер спецназначения), 22160 (патрульный корабль), так и новинки. Это корабли проектов 21635 (малый противолодочный корабль) и „Гепард-3.9“, отличающиеся от своих предшественников увеличенным вооружением и мощью, без значительного увеличения водоизмещения. Кроме того, на стенде группы предприятий „Ак Барс“ демонстрировались новинки и возможности в других направлениях деятельности», – рассказал Мистахов.
Подробнее о задачах по обновлению флота, которые поставил Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения и какой вклад в производство внесет Татарстан, читайте в материале «40 кораблей, защита от западных ракет и татарские „Гепарды“: чего хочет Путин от ВМФ РФ».
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