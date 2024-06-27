40 кораблей, защита от западных ракет и татарские «Гепарды»: чего хочет Путин от ВМФ РФ

Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения назвал основные задачи, стоящие перед отраслью

Фото: kremlin.ru

Сколько военных кораблей хочет Путин

Комплексное развитие ВМФ России и его военный потенциал в стратегически важных районах – основные задачи, стоящие перед отраслью кораблестроения РФ. Как отметил на совещании Президент России Владимир Путин, по итогам 2024 года военно-морским силам страны должны передать более 40 кораблей и судов.

«На этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия, ведется ремонт и глубокая модернизация техники», – подчеркнул российский лидер.

Здесь надо отметить, что в 2022 году российский ВМФ получил 24 судна, в 2023-м – 33. То есть, отрасль военного кораблестроения в стране, очевидно, находится на подъеме.

Помимо этого, Путин потребовал от нового министра обороны России Андрея Белоусова подготовить долгосрочную концепцию развития отечественного ВМФ. Президент назвал ключевые аспекты будущего документа.

«Конечно, наша концепция должна основываться на понимании интегрированных решений по боевому применению Военно-морского флота. Исходя из этого, нужно и концепцию выстраивать долгосрочную», – подчеркнул он.

Сторожевой корабль проекта 11661 «Гепард-3.9» предназначен для выполнения целого ряда задач – самостоятельно и в составе тактической группы Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Татарские «Гепарды» – индийские «Тальвары»

Что касается кораблестроения, то Татарстан играет в этой части видную роль. Зеленодольский завод имени А. М. Горького (входит в Судостроительную корпорацию «Ак Барс») производит широкую линейку судов. Помимо грузовых, пассажирских – морских, речных – это и корабли военного профиля.

Как сообщил «Татар-информу» генеральный директор АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов, в 2024 году предприятия корпорации планируют сдать 4 корабля для Военно-Морского Флота России. В 2022 и в 2023 годах военно-морскому флоту были переданы 5 и 3 заказов, соответственно. Как мы видим, татарстанские кораблестроители вносят достойный вклад в планы Владимира Путина.

Завод производит из числа судов специального назначения катера, патрульные корабли, малые сторожевые и ракетные корабли.

Особняком стоит сторожевой корабль проекта 11661 «Гепард-3.9». Он предназначен для выполнения целого ряда задач – самостоятельно и в составе тактической группы. Это поиск и борьба с подводными, надводными и воздушными целями, несение дозорной службы, проведение конвойных операций, а также охрана морской экономической зоны.

Как сообщил «Татар-информу» военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, эти корабли на экспорт поставлялись Индии под названием «Тальвар» (проект 1135.6, по классификации НАТО — Talwar). Это была серия из шести многоцелевых кораблей.

«Это достаточно удачная серия, но, понятное дело, должна производиться модернизация. Любая военно-морская техника рассчитана на длительный период эксплуатации. Стандартным может быть корпус, какая-то основная постройка, двигательная установка, но должны быть предусмотрены возможности модернизации, тех комплексов, за счет которых происходят наступательные действия», – считает эксперт.

Татарстанское предприятие всегда гибко реагирует на требования, которые исходят от заказчика Фото: © «Татар-информ»

«К кораблям Зеленодольского завода нареканий не было»

По словам Леонкова, к кораблям зеленодольского завода никогда нареканий не было. Татарстанское предприятие всегда гибко реагирует на требования, которые исходят от заказчика.

«“Гепарды”, те же “Тальвары”, были не только частью нашего флота, они шли и за рубеж. А за рубеж нужно качественно было обслуживать. Думаю, что наработки определенные уже есть и это положительным образом скажется на работе наших предприятий, которые занимаются этим», – отметил Леонков.

Между тем, у Зеленодольского завода есть и другие перспективные наработки. Среди них: малые корабли проекта 21632 «Торнадо» трех вариантов – ракетного, артиллерийского и патрульно-сторожевого. Кроме того, это ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239, большой ассортимент военных катеров различного назначения. А также узкопрофильные суда роли поддержки – буксирные и корабли контроля физических полей. Последние предназначены для измерения акустического, электромагнитного, электрического, магнитного полей надводных кораблей и подводных лодок.

«У каждого корабля или катера свои задачи, которые они выполняют. Каждый из них по своим тактическим характеристикам в любом случае эффективен. Иначе бы флот их не заказывал. В части востребованности или эффективности в рамках СВО, это могут оценить только представители военно-морского флота», – сказал «Татар-информу» Мистахов.

Делегация «Судостроительной Корпорация «Ак Барс» недавно приняла участие в Международном военно-морском салоне «Флот-2024» Фото: пресс-служба судостроительной корпорации «Ак Барс»

Новинки на «Флот-2024»

Делегация «Судостроительной Корпорация «Ак Барс» во главе с генеральным директором Ренатом Мистаховым недавно приняла участие в Международном военно-морском салоне «Флот-2024», проходившем с 19 по 23 июня в городе Кронштадте.

«Мы представили модели на основе серийных кораблей для ВМФ такие как 22800 (малый ракетный корабль), 21980 (катер спецназначения), 22160 (патрульный корабль), так и новинки. Это корабли проектов 21635 (малый противолодочный корабль) и «Герард-3.9», отличающиеся от своих предшественников увеличенным вооружением и мощью, без значительного увеличения водоизмещения. Кроме того, на стенде группы предприятий «Ак Барс» демонстрировались новинки и возможности в других направлениях деятельности», – рассказал «Татар-информу» гендиректор СК «Ак Барс».

«Ставрополь» – ракетный корабль проекта 21631 стал уже 12-м из серии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завод спустил на воду «Ставрополь»

Первый месяц лета вообще стал богатым на события для отрасли военного кораблестроения в Татарстане. Так, 11 июня главнокомандующий Военно-морским флотом России, адмирал Александр Моисеев поучаствовал в торжественной церемонии спуска на воду малого ракетного корабля «Ставрополь». Этот ракетный корабль проекта 21631 стал уже 12-м из серии.

«Главный плюс этого корабля – это маневренность, которая дает возможность быстро перебазировать корабль даже по внутренним водным путям. Это и мореходность, которую корабль показал во время эксплуатации, это и современное вооружение, входящее в состав корабля, который имеет не значительное водоизмещение», –прокомментировал нашему корреспонденту Мистахов.

Моисеев же во время церемонии подчеркнул, что «Ставрополь» – основа корабельных сил и на западных, и на южных границах России. «Нет сомнений, что “Ставрополь” надежно встанет на защиту нашего государства и будет достойно нести службу», – отметил главнокомандующий ВМФ России.

Отметим, что малые ракетные корабли проекта 21631 строятся заводом имени А. М. Горького с 2010 года. В настоящее время уже 11 единиц успешно несут боевое дежурство в составе ВМФ России. Они считаются многоцелевыми кораблями класса «река-море», предназначенными для охраны и защиты экономической зоны государства. При довольно скромных размерах и небольшом составе экипажа корабли являются опасным противником благодаря наличию на их борту внушительного набора самого современного вооружения.

«Мы по праву гордимся уникальными кораблями, построенными на наших стапелях, которые укрепляют обороноспособность нашей страны и надежно стоят на защите ее границ», – сказал в ходе церемонии генеральный директор АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» Александр Филиппов.

Александр Моисеев подчеркнул, что «Ставрополь» – основа корабельных сил и на западных, и на южных границах России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как защитить ВМФ РФ от дальнобойных ракет Запада и беспилотников ВСУ

Но вернемся к заявлениям Владимира Путина на совещании. Помимо роста флота страны и модернизации кораблей Президент России назвал ключевой задачу защиты кораблей от дальнобойных ударов противника.

«Для повышения боевой устойчивости сил флота надо укреплять и уделить особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов. Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военном-морским базам и районам действия наших кораблей», — указал российский лидер.

Эти слова особенно актуальны на фоне поставок Западом высокоточного дальнобойного оружия киевскому режиму. Кроме того, некоторые проблемы ВМФ России уже доставили беспилотники воздушного, надводного и подводного типа. Как заявил «Татар-информу» Алексей Леонков, защитить российские корабли вполне реально, но флот нуждается в системной реформе.

«Спецоперация показала, что реформа назрела. Мы видели, что происходило с Черноморским флотом. Поэтому концепция строительства кораблей должна меняться. По действующей концепции каждому судну в составе корабельно-ударной группы отведена своя роль. То есть один другого прикрывает, один другому помогает. Всегда был флагман с самым мощным дальнобойным оружием, корабли-сопровождения с оружием средней дальности и вспомогательные корабли, которые обеспечивали ближний радиус обороны», – пояснил эксперт.

Президент России назвал ключевой задачу защиты кораблей от дальнобойных ударов противника Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Каждый корабль должен быть эффективен в одиночку?

По его словам, спецоперация показала, что каждый корабль должен быть самостоятельной единицей, способной выполнять не только боевые задачи в составе корабельно-ударной группы, но и самостоятельно быть достаточно эффективной единицей.

«Поэтому и были озвучены задачи с комплексами РЭБ, задачи по совершенствованию системы обнаружения противника на дальних рубежах перед применением оружия. Сейчас, скорее всего, корабли будут модернизироваться и создаваться по иной логике. Я думаю, что эта логика будет отработана с учетом того, что корабли должны быть эффективными», – подчеркнул Леонков.

То есть, современные военные действия покали, что, например, мощный в атакующем плане корабль, не должен быть уязвим перед беспилотным или безэкипажным катером. Должны учитываться все нюансы противовоздушной, противокорабельной оборона. А также защита от подводных лодок и все типов беспилотников.

«Но речь идет еще и о военной подготовке экипажей кораблей, чтобы все эти высокотехнологичные средства вооружения могли использоваться высокоэффективно», – считает эксперт.

Помимо выше озвученных вопросов, Владимир Путин на совещании указал на необходимость спланировать государственный оборонный заказ на корабли как минимум до середины этого века. «Кораблестроение — это сложная, высокотехнологичная отрасль. Она оперирует планами на 10, 20 и более лет», — пояснил он.

Путин призвал к тому, чтобы заказ на боевые корабли соответствовал оптимальной загрузке верфей. Очевидно, что портфель заказов на ближайшие 25 лет будет и у зеленодольских корабелов.