Ренат Лайшев: Узурпаторство Олимпийских игр — это наглость и хамство

Решения Международного Олимпийского комитета относительно Олимпиады — это наглое узурпаторство. Своим видением ситуации с «Татар-информом» поделился президент центра «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Это узурпаторство Олимпийских игр, наглость и хамство. Нужно меньше переживать и создавать соревнования, что мы и сделали. И идти вперед к общей победе во всех направлениях. И в спорте, и в других делах», — уверен он.

При этом Лайшев подчеркнул, что власти России, как и положено в истинно демократическом государстве, оставляют за спортсменами право выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе, если они того пожелают.

Своими мнениями об Играх БРИКС, а также о мировом и российском спорте Лайшев подробно поделился в интервью «Татар-информу».