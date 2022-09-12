Ренат Лайшев: «Плющенко нормальный парень, но профессия тренера – это не шоу»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в интервью «Татар-информу» рассказал о причинах своего отстранения от непосредственного управления школой и опроверг участие Евгения Плющенко в этом процессе.

«Не я решил, а меня попросили не управлять процессом в "Самбо-70". Кто сказал? Я не буду говорить, кто конкретно. Не хочу никого винить. Не время сейчас винить кого-либо.

Пикировки с Плющенко? Нет, абсолютно не связано. Плющенко нормальный парень, олимпийский чемпион, я уважительно к нему отношусь. Просто меня втянули в историю, что он стал забирать девчонок наших. Ну а тренер, я глубоко знаю эту профессию, это совсем другая стезя. Это не шоу. Пример этому Тутберидзе. Она днем и ночью с девчонками, днем и ночью на льду, днем и ночью пашет. Она гений своего дела, я не побоюсь этого слова, потому что три Олимпиады – три золотые медали для нашей России.

И я горжусь, что все эти три Олимпиады были связаны с работой ее в школе "Самбо-70". Факт остается фактом: именно она раскрылась в системе "Самбо-70". И для этого были предоставлены ей все условия. И, наверное, совпали звезды так, что вот мы оказались вместе, и этот результат был с нами», - заявил Лайшев нашему изданию.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Ренатом Лайшевым.