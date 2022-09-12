Ренат Лайшев о спецоперации на Украине: «Уверен, что мы грохнем всех»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в интервью «Татар-информу» поделился своими мыслями о ходе специальной военной спецоперации на Украине.

«Даже здорово, что они оголили свое лицо, и сейчас говорят о концлагерях и оправдывают фашизме. На Западе в открытую говорят, что в России должно быть миллионов пятьдесят жителей для их обслуживания. Ну, это вообще нонсенс! Я с отцом любил смотреть фильм «Мы из Крондштата». Вот там был матрос Артем, он говорил: «Если нам помирать, то и вам амба!» И я сейчас удивляюсь всему, что происходит. И уверен, что мы грохнем всех. Долго запрягаем, быстро едем», - заявил Лайшев нашему корреспонденту.

Также спортивный эксперт поделился своими соображениями о темпах достижения целей операции.

«Скорость операции? Нормально, в силу того, что у врагов объединены технологии, мозги всех этих Западных стран. Наша украинская операция – это сложно, непросто. И мы, в общем-то, стараемся яростно беречь своих людей. У нас включилась вся промышленность в короткие сроки. Тоже наша поговорка: пока петух не клюнет, мужик не перекреститься. И все равно победа будет за нами, это однозначно. Это однозначно, каких бы усилий это не стоило, тем более потенциал огромный. Мы тоже не одни. Нам помогают очень много стран, людей. Мы знаем по своим источникам», - сообщил Лайшев.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Ренатом Лайшевым.