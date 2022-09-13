Ремонт статуи с телефоном и буквы «Ы» в «Мастеровых» обойдется в полмиллиона рублей

Ремонт поврежденных элементов в русском драмтеатре «Мастеровые» в Набережных Челнах обойдется в 450 тыс. рублей. Вопрос с ущербом будет решать компания застройщика. Об этом «Татар-информу» рассказал директор театра Армандо Диамантэ.

«Застройщик еще не все нам передал по документам. Насчет буквы — должна поправить рекламная компания. Ущерб по одной букве составил около 200 тысяч, для скульптуры — 250 тысяч рублей», — уточнил руководитель театра.

Напомним, что спустя неделю после открытия у надписи «Мастеровые» была повреждена буква «Ы», а вчера у одной из статуй треснул пополам телефон, который она держит в руках.

«По видеокамерам по букве мы установили, что причиной повреждения стали прыжки маленькой девочки. Материал буквы не был рассчитан на то, что на нем будут прыгать. А по статуе еще не смотрели. Мы пока не знаем всех обстоятельств. По ней у нас есть две версии: либо это вандализм, либо скульптура некачественно изготовлена», — поделился собеседник агентства.

Директор уточнил, что на родителей девочки театр не стал подавать заявление в полицию.

«Пока еще не в таких масштабах мы еще можем исправить, а дальше посмотрим... Вообще я изначально предлагал всю территорию театра окружить забором. И пускать людей перед началом спектакля, когда контроль будет выше. Но администрация города сочла, что это должно быть открытое пространство, куда бы могли приходить люди, отдыхать. Но, к сожалению, не все способны отдыхать», — отметил Армандо Диамантэ.

Строительство нового здания драмтеатра началось в октябре 2020 года в рамках национального проекта «Культура». На реализацию проекта было направлено более 1,8 млрд рублей, в том числе 1,08 млрд — из федерального бюджета.

1 сентября Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах, о чем сообщал «Татар-информ».