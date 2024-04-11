Ремонт плотины Нижнекамской ГЭС проведут после ввода обхода Нижнекамска и Челнов

Ремонт плотины Нижнекамской ГЭС планируется провести после завершения строительства и сдачи обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в прямом эфире программы «ТатарстанОнлайн».

«Наша плотина почти 45 лет функционирует без капитального ремонта. Обследование, которое мы провели в прошлом году, показало работоспособность конструкций. Но нужно серьезно этот объект пересмотреть. И мы ждем того момента, когда можно будет перезапустить движение на обход Нижнекамска и Челнов», – сказал глава Миндортранса.

По его словам, когда движение перезапустится, потоки машин уменьшатся, тогда будут поочередно закрываться полосы. «И в комфортных летних условиях качественно отремонтируем дорожное покрытие», – добавил министр.

Ханифов заверил, что больших пробок, как в последние годы, не будет. «Мы нашу плотину время от времени поочередно полосы закрываем для того, чтобы отремонтировать дорожное покрытие. Здесь будет происходить то же самое», – заключил он.