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Ремонт плотины Нижнекамской ГЭС проведут после ввода обхода Нижнекамска и Челнов
Ремонт плотины Нижнекамской ГЭС планируется провести после завершения строительства и сдачи обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в прямом эфире программы «ТатарстанОнлайн».
«Наша плотина почти 45 лет функционирует без капитального ремонта. Обследование, которое мы провели в прошлом году, показало работоспособность конструкций. Но нужно серьезно этот объект пересмотреть. И мы ждем того момента, когда можно будет перезапустить движение на обход Нижнекамска и Челнов», – сказал глава Миндортранса.
По его словам, когда движение перезапустится, потоки машин уменьшатся, тогда будут поочередно закрываться полосы. «И в комфортных летних условиях качественно отремонтируем дорожное покрытие», – добавил министр.
Ханифов заверил, что больших пробок, как в последние годы, не будет. «Мы нашу плотину время от времени поочередно полосы закрываем для того, чтобы отремонтировать дорожное покрытие. Здесь будет происходить то же самое», – заключил он.
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