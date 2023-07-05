Ремонт опор «Миллениума» в Казани приостановили из-за гнезд ласточек

фото: телеграм-канал Стратегия развития Казанки

В Казани примерно на неделю остановят ремонт опор моста «Миллениум». Пауза необходима для того, чтобы сохранить гнезда ласточек, рассказали в телеграм-канале Стратегии развития Казанки.

Приостановка коснется работ, которые велись со стороны экстрим-парка «Урам».

Как объяснили на канале, мера принята по просьбам местных экологов и активистов. Специалисты обратили внимание, что ласточки часто селятся под пролетом моста и в стыках с опорами, так как «любят высоту и горизонтали». Кроме того, это защищает гнезда и птенцов от ветра и хищников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что половину моста «Миллениум» в Казани перекрыли на неопределенный срок. На время ремонта вторую часть моста сделали четырехполосной.