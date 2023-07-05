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Ремонт опор «Миллениума» в Казани приостановили из-за гнезд ласточек
В Казани примерно на неделю остановят ремонт опор моста «Миллениум». Пауза необходима для того, чтобы сохранить гнезда ласточек, рассказали в телеграм-канале Стратегии развития Казанки.
Приостановка коснется работ, которые велись со стороны экстрим-парка «Урам».
Как объяснили на канале, мера принята по просьбам местных экологов и активистов. Специалисты обратили внимание, что ласточки часто селятся под пролетом моста и в стыках с опорами, так как «любят высоту и горизонтали». Кроме того, это защищает гнезда и птенцов от ветра и хищников.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что половину моста «Миллениум» в Казани перекрыли на неопределенный срок. На время ремонта вторую часть моста сделали четырехполосной.
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