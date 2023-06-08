Движение по половине моста «Миллениум» во время ремонта сделают четырехполосным

Во время ремонта половины «Миллениума» в направлении от проспекта Амирхана до улицы Вишневского, вторую половину временно сделают четырехполосной. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Казани Марат Шарипов.

«Будет организовано по две полосы в каждую сторону. То есть мы теряем только по одной полосе в каждую сторону на время ремонта», – подчеркнул Шарипов.

Он напомнил, что точные сроки ремонта «Миллениума» пока не определены и появятся после проведения обследования объекта и определения объема ремонтных работ,

«Мост “Миллениум” был открыт в 2007 году, однако за 16 лет его эксплуатации не было ни одного капитального ремонта, выполнялась лишь замена верхнего слоя асфальтобетона. На сегодня имеется острая необходимость по восстановлению гидроизоляции, полной замене всех слоев дорожного покрытия, частичному ремонту пролетных строений, опор и других элементов моста», – отметил Шарипов.

Подробнее о реконструкции читайте в материале: «Придется потерпеть неудобства»: мост «Миллениум» закрывают на ремонт».