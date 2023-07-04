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Ремонт моста через Сухую реку планируют завершить на месяц раньше срока
Ремонт моста через Сухую реку в поселке Борисоглебское может завершиться досрочно — в сентябре. Об этом сообщает мэрия Казани.
Сейчас работы выполнены на 16%. Рабочим предстоит заменить все опоры и несущие конструкции, обустроить систему водоотведения и очистки стоков.
Мост связывает между собой Авиастроительный район города с поселком Борисоглебское. Конструкция протяженностью 40 м была построена в 1975 году и требовала капитального ремонта.
Как ранее сообщал «Татар-информ», реконструкция позволит не только обновить, но и расширить мост с 10,5 до 15,6 м. На время ремонта движение по мосту закрыто — до 30 октября преодолеть участок можно по объездной дороге.
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