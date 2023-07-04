Ремонт моста через Сухую реку планируют завершить на месяц раньше срока

фото: мэрия Казани

Ремонт моста через Сухую реку в поселке Борисоглебское может завершиться досрочно — в сентябре. Об этом сообщает мэрия Казани.

Сейчас работы выполнены на 16%. Рабочим предстоит заменить все опоры и несущие конструкции, обустроить систему водоотведения и очистки стоков.

Мост связывает между собой Авиастроительный район города с поселком Борисоглебское. Конструкция протяженностью 40 м была построена в 1975 году и требовала капитального ремонта.

Как ранее сообщал «Татар-информ», реконструкция позволит не только обновить, но и расширить мост с 10,5 до 15,6 м. На время ремонта движение по мосту закрыто — до 30 октября преодолеть участок можно по объездной дороге.