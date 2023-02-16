После реконструкции ширина моста в Борисоглебском увеличится на 5 метров

В 2023 году в казанском поселке Борисоглебское реконструируют мост, построенный еще в 1975 году. Об этом Комитет внешнего благоустройства городского исполкома сообщил в своем телеграм-канале.

«Сейчас переправа через реку Сухую находится в небезопасном состоянии», – пояснили в комитете.

Отмечается, что после работ ширина моста увеличится с 10,5 до 15,6 метра – во время реконструкции расширят двухполосную проезжую часть на полтора метра. Кроме того, в три раза будут увеличены тротуарные зоны –с имеющихся 70 см в ширину до 2,2 метра каждая.

Рабочие заменят все опоры и несущие конструкции, также оборудуют мост протяженностью 40 метров системой водоотведения с очисткой стоков перед выпуском в реку.