Ремонт многоквартирных домов в Бугульминском районе завершен на 90%

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Бугульминском районе Татарстана близится к завершению. На сегодняшний день работы выполнены 90%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Бугульминского района РТ.

«Плановый лимит финансирования составил 24,1 млн рублей. В общей сложности будут обновлены 35 многоквартирных домов», — отметил источник.

Так, внутридомовая инженерная система теплоснабжения была отремонтирована в 16 домах, внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения — в одном, холодного водоснабжения – в 16, внутридомовая инженерная система водоотведения — в 18 домах.

Кроме того, в 20 домах была обновлена внутренняя инженерная система электроснабжения, в таком же количестве домов — кровля, еще в 25 — фасад.

В трех домах была проведена замена лифтового оборудования на сумму 10,8 млн рублей, а в одном — ремонт подвального помещения за 980 тыс. рублей.

«Всего с начала реализации программы капремонта МКД в городе и районе отремонтирован 681 дом из 872», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в социальные объекты и жилые дома Бугульминского района РТ началась подача тепла.