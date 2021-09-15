В социальные объекты и жилые дома Бугульминского района РТ началась подача тепла

15 сентября началась подача тепла в Бугульме и Бугульминском районе Татарстана. Все теплоснабжающие организации к работе готовы. В первую очередь будут запущены котельные, которые обслуживают учреждения здравоохранения, образования и культуры. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Тепло начало поступать в связи с установившимися низкой среднесуточной температурой воздуха и многочисленными обращениями граждан. Теплоснабжение будет поступать повсеместно, однако социальные учреждения — это первоочередные объекты», — отметил источник.

На протяжении отопительного периода при исполкоме Бугульминского района РТ будет работать горячая линия по вопросам теплоснабжения. Проконсультироваться можно по номеру 8 (855) 944-38-65 (доб.143) — отдел ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства и связи.

К работе в отопительный период—2021/2022 готовы 56 котельных, более 20 центральных тепловых пунктов, 154,32 км тепловых сетей. Готовность объектов коммунальной сферы также составляет 100% — это 535,68 км водопроводных сетей, 168,4 км канализационных сетей, семь канализационных насосных станций, 35 водозаборов по городу и району, 1178 км газопроводов, 1405,8 км электрических сетей и 495 трансформаторных подстанций.

В жилищный фонд Бугульминского района входят 895 домов, из них 591 — с центральным отоплением, 284 — с индивидуальным. «Подготовлено 868 паспортов готовности домов к отопительному сезону, что, по данным на 14 сентября, составляет 99%. В аналогичный период прошлого года эти показатели были ниже: 817 паспортов и 94% соответственно», — уточнил источник.