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Ремонт ливневой канализации по улице Краснококшайская в Казани завершится к июлю
В Казани ремонтируют ливневую канализацию по улице Краснококшайская. Ремонтно-восстановительные работы стартовали в декабре и завершатся к июлю, сообщили в пресс-службе мэрии.
На участке коллектора от Поперечно-Базарной до улицы Чкалова протяженностью около 1 км и диаметром 1200 мм неоднократно происходили провалы. Их причиной становились разгерметизация стыков и просадка коллектора. Для решения проблемы был использован метод санации: он позволяет избежать ограничения движения для транспорта, потому что работы идут внутри и без вскрытия дороги.
Санация подразумевает создание нового цельного слоя покрытия внутри трубы, без зазоров. Без многочисленных земляных работ значительно сокращается срок ремонта.
Ливневая канализация на Краснококшайской имеет большое значение, поскольку к этому коллектору стекаются дождевые и талые воды с реконструируемого участка Горьковского шоссе. Восстановительные работы помогут предотвратить возможные проблемы для всего микрорайона.
Реконструкцию Горьковского шоссе планируют завершить в октябре этого года. Благодаря модернизации дорога будет расширена до шести полос, а пропускная способность увеличится почти в 2 раза – до 11 тыс. единиц транспорта в час. Подробнее о проводимых работах читайте в репортаже «Татар-информа».
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