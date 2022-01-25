Ремонт Ледового дворца в Челнах продлится два месяца

Ремонт Ледового дворца в Набережных Челнах завершится через два-три месяца. Об этом во время «прямой линии» с жителями города рассказал мэр Автограда Наиль Магдеев.

В Ледовом дворце не только капитально отремонтируют пожарную систему, но и сделают косметический ремонт некоторых помещений. У исполкома есть все документы, подтверждающие то, что пожарные системы дворца в порядке. «Но чтобы не вступать в споры, мы решили отремонтировать Ледовый дворец», — сказал мэр.

Спортивный объект был закрыт на прошлой неделе, сейчас спортсмены, хоккеисты и фигуристы, занимаются на других площадках. После ремонта они смогут вернуться в Ледовый дворец.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на обновление системы пожаротушения и дымоотведения на этом объекте будут дополнительно направлены 72 млн рублей из городского бюджета.

«Прямая линия» с мэром Набережных Челнов состоялась в редакции газеты «Челнинские известия». Общение по телефону продолжалось в течение часа, всего поступило около 20 вопросов.