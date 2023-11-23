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Ремонт коллектора и провала асфальта по ул.Лукина в Казани обойдется в 5,7 млн рублей
В Казани проведут капитальный ремонт канализационного коллектора рядом с домом №37 по ул.Лукина. Комплекс работ оценивается более чем в 5,7 млн рублей, следует из тендера МУП «Водоканал» на портале госзакупок.
Работы проведут в два этапа: первый продлится 45 дней после заключения договора, второй — окончательное благоустройство — завершат до 30 июня следующего года.
Ранее жители города пожаловались на провал асфальта, образовавшийся над канализационным коллектором по ул.Лукина. На вопросы о сроках ремонта в исполкоме ответили, что работы осложнены глубиной залегания коллектора и другими факторами, поэтому завершить их удастся только в следующем году.
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